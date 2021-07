Bekräftar: Veteranmålvakten kommer lämna Boston

Jaroslav Halák verkar ha gjort sitt i Boston Bruins.

Hans agent Allan Walsh bekräftar nämligen att 36-åringen kommer ge sig ut på free agent-marknaden.

De senaste åren har Jaroslav Halák varit en av NHL:s bättre backupmålvakter då han har spelat i Boston Bruins.

Hans räddningsprocent under de tre åren i Boston är 92,2, 91,9 och 90,5 men efter att ha kommit från en tuffare säsong så kommer slovaken inte att bli kvar hos Bruins.

Haláks agent, Allan Walsh, bekräftar nämligen nu att parterna kommer gå skilda vägar och att den 36-årige keepern i stället kommer att söka sig ut på free agent-marknaden.

Jaro Halak’s agent, Allan Walsh, confirms that UFA netminder and Bruins are parting ways. Walsh says Halak is healthy and expects NHL interest come July 28.