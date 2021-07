Succéspelaren på väg bort - flera klubbar visar intresse

Conor Garland ses alltjämt som något av en doldis, men han kommer från ett par starka år. 19/20 gjorde han 22 mål på 69 NHL-matcher, och den här säsongen gjorde han starka 12+27 på 49 matcher. Han slutade med det trea i Arizonas interna poängliga. Garland följde sedan upp den fina säsongen med att göra 6+7 på tio VM-matcher. Med det slutade han tvåa i mästerskapets poängliga.



Nu finns Garland i allra högsta grad på trejdmarknaden. 25-åringens kontrakt går ut och om ett par veckor blir han RFA. Sedan säsongen tog slut har det, enligt The Fourth Periods David Pagnotta, inte funnits något som helst kontraktssnack mellan de inblandade parterna. Coyotes försöker i stället aktivt bli av med succéforwarden.

Garland skrev 2019 på ett tvåårskontrakt med en lönetaksträff på 775 000 dollar och kommer nu kunna få en rejäl löneförhöjning. Frågan är dock vilket lag han kommer skriva på sitt nya kontrakt med. Enligt David Pagnotta har Boston, Toronto, Los Angeles, Florida, Seattle och "fler klubbar" hört av sig kring den ettrige forwardens framtid. Något som kanske kan tala för Boston Bruins är att Conor Garland är född i Massachusetts och att han spelat juniorhockey i Boston.

Follow up to previous tweet: One player (among others) the Coyotes are very much trying to move is pending RFA Conor Garland. No contract discussions since end of season, belief is team’s preference is to move him. BOS, TOR, LA, FLA, SEA and more clubs have checked in.