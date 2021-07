Brödernas brokiga säsong: "Frustrerad varje dag"

Deras tanke var att de skulle spela i Djurgården. När den dörres stängdes öppnades i stället porten till Jönköping och HV71. För hockeysverige.se berättar bröderna Davidsson om stödet till varandra, klubbvalet - och om den tunga säsong som båda kommer ifrån.

– Vi pratar varje dag och det har hjälpt mycket. Det betyder jättemycket att ha Marcus. Han är en av få som jag litar fullständigt på och kan berätta allt för, säger storebror Jonathan.

Säsongen 2010/21 blev brokig för bröderna Jonathan och Marcus Davidsson. För Jonathans del blev det sparsamt med speltid i AHL för Belleville Senators efter att han inlett säsongen i Hockeyallsvenskan för Västervik. Marcus inledde säsongen i Växjö, men flyttade sedan vidare till Västervik för att sedan avsluta säsongen i Södertälje. Det blev med andra ord inte några helt optima säsonger för dom båda bröderna.

- Min säsong? För min del har det varit en säsong med väldigt mycket träning, berättar Jonathan Davidsson då hockeysverige.se träffar honom och hans bror Marcus efter ett av deras fys-pass på Sörskogens Bollplan i Huddinge.

- Jag har helt enkelt inte haft någon roll i laget och bara spelat ett par matcher. Resten av tiden har jag bara tränat. Nu är jag otroligt sugen på att gå vidare därifrån och spela på riktigt igen. Jag var frustrerad varje dag, men jag visade inte det inför mina lagkamrater. Jag försökte vara en bra lagkamrat och hjälpa dom. Det blev också lättare att hantera situationen jag var i när jag hade bra kompisar.



Fick du någon förklaring av coachen, Troy Mann, varför du inte fick med speltid?

- Nej, ingenting.

Inte nog med att Jonathan Davidsson fick följa dom flesta matcherna från läktaren. Han fick även corona under säsongen som stökade till det för honom.

- Precis. Jag kom över dit 15 dagar innan ”training camp” för att komma i form. Jag behövde även sitta i karantän två veckor innan. Sista dagen skulle vi ta ett corona-test. Mitt blev positivt, vilket jag inte kunde förstå.

- Jag hade tränat varje dag under karantän, men missade då ”training camp” och fick sitta två veckor till i karantän. Sedan kom jag tillbaka, men hade lite efterföljande problem av coronan. Det blev ingen bra start.

"GICK INTE ATT FORTSÄTTA"

Säsongen 2019/20 spelade Jonathan Davidsson sex matcher för Ottawa i NHL, men den här säsongen kändes det som att han inte var i närheten av att ta steget upp igen. Det här var givetvis en besvikelse för 24-åringen.

- Ja, det är klart. Jag tror och hoppas att det kommer fler chanser någonstans i Nordamerika.



När och varför bestämde du dig för att åka hem till Sverige?

- Så länge jag inte fick spela gick det inte att fortsätta. Jag hade det i bakhuvudet hela tiden. Jag ville ändå hedra kontraktet och spela ut det. Samtidigt kände jag att det ändå fanns en liten chans att dom skulle lyfta upp mig.



För Marcus Davidssons del blev det spel i tre olika klubbar vilket gjorde att det blev en brokig säsong för honom.

- Jag skulle sammanfatta min säsong med att den just var lite brokig. Många klubbar och jag kom inte in i det riktigt från början. Dessutom hade jag haft ett uppehåll säsongen innan.

- Det var en seg start innan jag började komma in i grejerna. Jag hamnade inledningsvis inte riktigt rätt. Ju längre säsongen gick, speciellt då jag i slutet kom till Södertälje, kände jag att jag började bygga upp lite självförtroende igen och började hitta mitt spel på nytt.

- Stundtals var jag riktigt bra i Södertälje och det var tråkigt att vi inte gick längre än vad vi gjorde.



Valde du själv att lämna Växjö efter inledningen av säsongen eller var det ömsesidigt?

- Det var ömsesidigt. Växjö insåg att det inte var hållbart att jag skulle sitta på bänken. Laget gick så pass bra att dom inte ville göra så många justeringar i det.

- Med tanke på skadorna jag hade innan och en ganska lång försäsong så kände dom att man inte kunde spela in mig på ett schyst sätt och ville i stället komma fram till en annan lösning.



Då blev det först spel i Västervik och sedan Södertälje, tror du dom här klubbytena påverkat din utveckling som hockeyspelare?

- Jag kan dra lärdomar av det. Jag fick uppleva en hel del olika spelsystem och tränare. Samtidigt har jag fått spela med många duktiga spelare.

- Det är också lättare om man varit med om lite motgångar för man lär sig leva med det och ser lösningar. Du lär dig hitta sätt att ta dig ur motgångarna ganska fort i stället för allt bara går på räls. Om det då väl börjar bli motigt någon gång kan det vara ganska svårt att veta hur du ska handskas med det. Många sådana lärdomar tar jag med mig från senaste säsongen.

"PLANEN ATT SPELA I DJURGÅRDEN"

I slutet av säsongen, då Marcus Davidsson kom till Södertälje, tycktes det lossna för honom igen. På 14 seriematcher svarade han för två mål och totalt åtta poäng.



- Jag tycker att det var mer tydlighet i spelet där. Coacherna sa i vilken roll dom ville ha mig. Jag kom in och fick etablera en kedja. Det fanns redan två bra fungerande enheter sedan tidigare. Vi skulle då försöka bygga ihop någonting där så vi fick ett helt fungerande lag.

- Jag fick börja spela lite ”PK” och ”PP” igen. Det var väldigt kul och jag skötte mig bra utifrån vad dom ville se.

Trots att Marcus Davidsson gjorde ett fint avslut på säsongen i Södertälje blev det ingen fortsättning där.

- Vår (Marcus och Jonathan) plan att vi skulle spela i Djurgården den här säsongen. Det var tanken ganska länge och så diskussionen gick. Sedan blev allt ganska utdraget. Bland annat på grund av ”Jontes” säsong där borta.

- Klubbarna är ganska snabba på att värva in spelare och börjar bygga lag väldigt tidigt i SHL så man kan sommarträna tillsammans, bygga upp laget under en längre tid. När ”Jontes” säsong var slut fanns det ingen plats. Det förstår jag också för klubbarna kan inte gå och vänta hur länge som helst.



Marcus Davidsson draftades av Buffalo 2017, men i och med att klubben inte skrev kontrakt med honom den här sommaren tappar dom rättigheterna.

- Jag har absolut NHL som mål fortfarande, men med tanke på att jag haft lite skador så har jag inte brytt mig speciellt mycket om det där. Det skulle varit kul om jag blev sajnad, men jag är fortfarande bara 22 år och har framtiden för mig så jag känner ingen stress.

- Det kan nästan vara bättre att jag kommer från några bra säsonger så jag verkligen förtjänar att bli sajnad där borta.

"BETYDER JÄTTEMYCKET ATT HA MARCUS"

Jonathan, ni har haft varsin tuff säsong bakom er, hur har ni stöttat varandra under den här tiden?

- Vi pratar varje dag och det har hjälpt mycket. Det betyder jättemycket att ha Marcus. Han är en av få som jag litar fullständigt på och kan berätta allt för. Att ha den stöttningen är viktigt.

Marcus Davidsson:

- Jag instämmer. Ibland då det går motigt får man stundtals brist på motivation. Då är det bra att ha någon som skickar in mig på rätt spår igen. Det ska bli väldigt kul den här säsongen då vi spelar på samma plats igen.



Varför blev det just HV71 för er?

- Dels blev det så för att dörren till Djurgården stängdes, säger Jonathan Davidsson och fortsätter:

- Från vår sida var det aktuellt med Djurgården. Däremot vet jag inte vilka samtal som fördes däremellan. Det var agenten som skötte det.

- Så fort den dörren stängdes kollade vi på olika alternativ. Vi kände att HV71 är en otroligt bra klubb som har ett jättefint lag och organisation samtidigt som Jönköping är en fin stad. Allting passar oss dessutom väldigt bra boendemässigt med tanke på hur vi lever.

- HV71 har en tydlig målsättning att gå upp och vi vill gärna vara med någonstans där vi har goda chanser att vinna någonting. Att ta upp ett lag till SHL är något jag skulle sätta väldigt, väldigt högt.



Marcus, blir det som en nystart i HV71 med tanke på senaste säsongen?

- Ja, man vill ta lite revansch. Det ska bli skönt nu då jag mår bra i kropp och allting, Att båda gör det och att få vara med från start den här säsongen. Inte känna att det är något som sätter stopp. Det är bara att gasa från första början och ha väldigt kul…

Jonathan Davidsson:

- Och för min del att få spela lite hockey igen. Jag känner samma sak, att det ska bli jäkligt kul.

"FÅ SPELA MYCKET"

Hur ska ni få Axel Jonsson Fjällby till HV71 så ni tre återförenas igen?

- ”Acke” kanske dyker upp någon gång (skratt), men han verkar nöjd borta i Nordamerika, säger Jonathan Davidsson med ett leende samtidigt som Max Lindholm och Fredrik Karlström lagom slitna efter träningen kommer förbi och hälsar.



Vilka förväntningar har ni på den kommande säsongen?

Jonathan Davidsson:

- Förväntningarna är att få spela ut vårt spel igen. Få spela mycket. Den högsta förväntningen är ändå att vi får vara med och bidra till att vi går upp. Det är vad vi vill.

Marcus Davidsson:

- Laget, det är bra spelare så det ser lovande ut. Sedan gäller det att få ihop dynamiken mellan alla och få allt att kugga ihop. Vi har ett tillräckligt bra lag för att vinna Hockeyallsvenskan.



Hur ska det bli att bo i Jönköping?

Marcus Davidsson:

- Kul. Vi har varit där nere en vända. Staden är sjukt fin och ligger passande. Inte så långt från Stockholm, men också Göteborg.

Jonathan Davidsson:

- Halva min familj kommer från Göteborg och det ska bli jättekul att vara lite närmre dom den här säsongen.

Marcus Davidsson:

- Mamma kommer också från Göteborg så vi har lite släkt åt båda hållen, avslutas intervjustunden samtidigt som bröderna Davidsson, Linus Högberg, Fredrik Karlström, Max Lindholm, Robin och Martin Liljekvist och André Nordstrands personliga tränare Kim Loke drar igång ett fys-pass för ett gäng yngre hockeytalanger.

