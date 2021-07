"De kommer att gå efter Landeskog"

Det är två veckor kvar till NHL:s free agent-marknad öppnar. En av spelarna som kan bli tillgänglig där är Gabriel Landeskog. Förhandlingarna mellan lagkaptenen och hans Colorado Avalanche uppges gå trögt. Det gör att andra klubbar gör sig redo att försöka värva svensken. Inte minst från St. Louis Blues.

"De kommer att gå efter honom om han kommer ut på öppna marknaden", skriver Blues-reportern Lou Korac på Twitter.

Gabriel Landeskog har varit Colorado Avalanche trogen sedan klubben draftade honom som andra spelare efter Ryan Nugent-Hopkins för tio år sedan. Under nio av åren i klubben har den svenske forwarden varit lagkapten.

Nu sitter 28-åringen på ett utgående kontrakt och skulle kunna bli unrestricted free agent när marknaden öppnar 28 juli. De flesta har tagit för givet att han ska stanna i Denver och fortsätta vara kapten för Avalanche, men förhandlingarna uppges inte gå som förväntat. Enligt Darren Dreger på TSN är de båda sidorna långt ifrån varandra. Det kan öppna upp för andra lag att ge sig efter Laneskog.

En av klubbarna som uppges ha stort intresse i Landeskog är St. Louis Blues. Lou Korac, reporter på NHL.com, skriver att 2019 års Stanley Cup-vinnare står redo att gå all in för att knipa åt sig svensken om han blir tillgänglig. Enligt hans källor tror Blues lagledning med general managern Doug Armstrong i spetsen att Landeskog skulle vara ett perfekt komplement till Ryan O'Reilly och David Perron i lagets toppkedja.

Free agency is 2+ weeks away and one of the coveted players will be Gabriel Landeskog. I'm told #stlblues will apply "a full pitch effort" for #avs captain if he hits the open market. The feeling is he'd be a great fit as LW linemate with pal Ryan O'Reilly and David Perron.