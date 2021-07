Bekräftat: Victor Hedman opereras i dag

Efter en flygande start på säsongen hade Victor Hedman en sämre andra halva. I slutspelet producerande han en hel del poäng när Tampa Bay Lightning gick hela vägen och vann sin andra raka Stanley Cup-seger, men han var inte i närheten av samma storform som i fjolårets slutspel när han belönades med Conn Smythe Trophy som slutspelets mest värdefulla spelare.

Nu kommer en av förklaringarna till det.

Under en pressträff på tisdagen meddelade general managern Julien BriseBois att Hedman spelat med en trasig menisk i ena knäet sedan 30 mars. Han ska opereras i dag och förväntas vara spelklar till höstens träningsläger.

BriseBois said Lightning’s Victor Hedman played through a torn meniscus suffered March 30, will have surgery today.