GUD, VAD SKÖNT ATT SE ALLSVENSKAN

Grattis, Tampa Bay!

Det har känts avgjort ett ganska bra tag, men det var först natten till torsdag det på riktigt stod klart att Tampa Bay skulle vinna Stanley Cup för andra året i rad.

Det såg lite halvdarrigt ut under grundserien. Tampa kändes en aning trötta och man hade också ganska stora skadeproblem. Just med tanke på skadesituationen, med Nikita Kutjerovs osäkra hälsoläge och med småskador på bland annat Victor Hedman och Steven Stamkos, var jag lite osäker på om man faktiskt skulle kunna klara av att upprepa förra säsongens mästarspel.

Serien mot Florida var slutspelets bästa och mest underhållande i mitt tycke. Stundtals undrade man om det verkligen var Tampa Bay - Florida år 2021 eller Detroit - Colorado kring millennieskiftet man kollade på. Det var efterslängar hela tiden och Florida var framför allt på nyss nämnde Kutjerov.

När man redde ut den serien, och sen också lyckades slå Carolina fast det kändes som att man ofta inte ens hängde med i Hurricanes tempo, då var i alla fall alla frågetecken som bortblåsta hos mig. Likt Växjö hittade de vägar att vinna även när det spelmässigt kändes som att motståndarna var bättre.

Semifinalen mot New York Islanders avgjordes av ett enda mål i den sjunde och avgörande matchen, så på så sätt var den serien såklart tuffast. Men på något sätt kändes det hela tiden som att man skulle reda ut det. I alla fall hos mig fanns det större frågetecken både inför första- och andrarundan.

Finalen blev sedan en smal sak. Montréal gjorde vad de kunde - men var aldrig riktigt nära. Och det blir inte direkt en final som går till historien. Det var den kanske tråkigaste finalserien sedan LA Kings besegrade New Jersey Devils 2012.

Foto: Douglas DeFelice-USA TODAY Sports

HUR STOR ÄR HEDMAN?

Den stora diskussionen i Sverige är såklart hur stor Victor Hedman är. Jag tänker hävda att han är vår näst största back genom tiderna. Eller ja, han kommer åtminstone ses som det när han lägger av. Nicklas Lidström kommer han inte kunna passera, men Börje Salming går det absolut att jämföra honom med nu. Och Erik Karlsson? Honom har han nog passerat.

Likt Salming har Hedman radat upp Norris-nomineringarna. Skillnaden är att Hedman redan vunnit priset en gång. Dessutom har han utsetts till slutspelets MVP en gång, som en av blott tre svenskar. Och som inte det vore nog har han vunnit Stanley Cup två gånger - vilket ju är två gånger fler än Salming...

Salmings legendarstatus är svår att uppnå. Jag tror att Salming alltid kommer ha en skimmer runt sitt namn som Hedman inte kommer få - men som hockeyspelare betraktat går det att argumentera att Victor Hedman redan nu blåst förbi alla svenska backar utom Lidström. Med tanke på att Salming är en av blott fyra svenskar som valts in i Hall of Fame, och att han ofta räknas som en av de fyra stora tillsammans med Lidström, Peter Forsberg och Mats Sundin, så förstår man hur stor Victor Hedman egentligen är. Och framför allt hur stor han kommer bli.

Sen är ju frågan hur man ska väga priser/troféer mot ren spelarkvalité, och hur man ska väga NHL-karriärer mot Tre Kronor-framgångar och mer svårrankade värderingspunkter som "ikonstatus", "pionjärskap" och liknande. Men ser vi till NHL-karriären enbart är Hedman redan nu en av våra största.

Utöver det har han också ett VM-guld. Får NHL-spelarna spela OS 2022 och han har en ledande roll i ett Tre Kronor som vinner guld...då...då kommer nog även gemene man ute i stugorna förstå precis hur stor Victor Hedman är.

Victor Hedman Bildbyrån

VILKA VINNER NÄSTA ÅR?

Här kommer ett rekordtidigt tips till vilka som vinner Stanley Cup 2022:

Tampa Bay Lightning.

Ja, de förlorar en del av sin botten-sex. Men är det något som det också går att hitta relativt billigt är det just den typen av spelare. Tampa har sin förstemålvakt, sin förstakedja och i princip hela backsidan sajnad redan nu. Dessutom kan säkert "egna" spelare som Mitchell Stephens, Mathieu Joseph och Ross Colton ta ytterligare kliv. AHL-stjärnan Alex Barré-Boulet kan bli nästa sensation. Kanske kan Simon Ryfors, som trots allt gjorde 25 SHL-mål, fortsätta sin branta utvecklingskurva och bli en faktor även i NHL?

Som om inte det vore nog har man ju också Pat Maroon i laget. Det är ju vinstgaranti numera.

I finalen möter Tampa, läs noga nu, Edmonton Oilers. Nästa säsong blir säsongen då Connor McDavid och Leon Draisaitl till slut bär Edmonton till final. De trixar med lönetaket och trejdar till sig Taylor Hall (!) innan deadline och alla möjliga cirklar sluts.

USA Today-Sports /Bildbyrån

TARASENKOS FRAMTID

I veckan kom uppgifter från The Athletic som sade att Vladimir Tarasenko begärt en trejd från St. Louis, och att klubbens GM Doug Armstrong nu utforskar marknaden.

Tarasenko har haft två tunga säsonger bakom sig, sedan Stanley Cup-vinsten 2019. Han har knappt kunnat spela och har efter sina axeloperationer inte alls varit samma hot som tidigare. Han är dock bara 29 år och borde inte vara helt slut om vi tittar rent åldersmässigt.

Med det sagt undrar jag hur mycket Blues kan få för den tidigare 40-målsskytten? Det finns trots allt en risk att Tarasenko inte kommer göra så mycket mer än det han redan uppnått. Och jag tror vi kan vara helt säkra på att hans 40-målsdagar är över. Jag tror inte han kommer inbringa så mycket i utbyte som Armstron önskar. Dessutom sitter ju ryssen på en klausul som gör att han själv kan styra var han hamnar.

Men var vill jag se Vladimir Tarasenko då? Det skulle vara kul att se honom i Vegas, men jag har full förståelse för att de i första hand är ute efter en center. Min poäng är att jag tycker att det varit extremt tydligt de två senaste slutspelen att man saknar den där sista killer-instinkten för att kunna gå hela vägen. De har stött på glödheta målvakter (Anton Khudobin och Carey Price) och har då saknat motmedel. Det skulle vara spännande att se vad Tarasenko skulle kunna bidra med då.

En annan klubb jag gärna ser honom i är Florida Panthers. Rent lönetekniskt är det svårlöst, i och med att Panthers har många kontrakt som går ut 2022 och Tarasenko har avtal till 2023, men det skulle vara en klubb där jag tror ryssen kan lyfta och få ut det sista han har i tanken. Florida är nämligen i ett "vinnarläge" i min mening och på så sätt kan kommande säsong vara deras bästa chans att vinna eftersom Aleksander Barkov, Carter Verhaeghe och ett par andra nyckelspelare har avtal som går ut efter kommande säsong.

Vladimir Tarasenko. Foto: Jeff Curry-USA TODAY Sports



VARFÖR INTE SKYDDA "ARVY"?

Viktor Arvidsson trejdades härom veckan till Los Angeles, och David Poiles förklaring till trejden var att han annars hade tappat Arvidsson gratis till Seattle.

Det Nashvilles general manager inte förklarade var varför han inte hade tänkt skydda "Arvy" i expansionsdraften. Det har jag faktiskt ganska svårt att förstå. Även om han haft ett par tuffa säsonger är han en förstakedjespelare med en hyfsat beskedlig lönetaksträff.

Det känns som att Poile själv vill byta ut en del av kärnan för bytandes skull, eftersom laget kört fast. Sanningen är nog snarare att det är den åldrande och tidigare hyllade general managern som borde bytas ut nu.

Viktor Arvidsson. Foto: Danny Murphy/Icon Sportswire



OMARK HEMMA - NU FÅR HAN UPPRÄTTELSE

Det är väldigt tacksamt hemma i Sverige att kasta skit på Linus Omark Han har en spelstil/uppsyn som inte faller i god jord i det här landet, och dessutom är det många som varit "anti" honom ända sedan han misslyckades med att slå sig in i NHL.

Samtidigt är det få svenskar i historien som haft den karriär på europeisk mark som Omark har haft. Han har konstant varit en av KHL:s bästa spelare, och är precis utanför topp-tio i ligans poängliga genom tiderna. Han gjorde förra säsongen 61 poäng på 49 matcher i Schweiz och slutade tvåa i poängligan. Redan säsongen 12/13 vann han poängligan i samma land.

Senast Omark var i Sverige en hel säsong slutade han trea i poängligan, efter Per-Åge Skrøder och Fredrik Bremberg och precis före Jaroslav Hlinka och Niklas Sundström Man kan med andra ord säga att det var på tiden att han kom hem...

Jag är övertygad om att Omark kommer vara en attraktion i SHL och jag hoppas "Bulan" släpper lös honom och låter honom vara så bra som han kan vara. För faktum är att Luleås stjärnvärvning vid 34 års ålder fortfarande är en av hela Hockeyeuropas allra bästa spelare. Det har han visat konstant under ett decennium.

Det är bara att njuta nu när han är tillbaka.

Linus Omark. Foto: Andreas Haas/IMAGO



BRYNÄS PÅ VÄG UPP?

De saknar förstamålvakt, vi vet inte riktigt vad som händer med Patrik Berglund och vem är det egentligen som har värvningsansvaret inför och under kommande säsong? Det finns fortfarande en del oklarheter när det gäller Brynäs.

Men kanske finns det i alla fall anledning att börja tippa dem något högre än den kvalplats många (däribland jag) haft dem på. I veckan presenterade man Chay Genoway och fick helt plötsligt in en spelare som bör tillhöra den absoluta SHL-toppen på sin position. Genoway var en av ligans bästa backar senast han var i Sverige, och tycks ha gått bra även i KHL. Brynäs saknade en offensiv toppback förra säsongen (även om Marcus Björk lite i skymundan tog en stor roll) men har nu åtgärdat det och verkligen fått in en back som kan stå och styra i ett första-PP. Det har man faktiskt inte haft sedan Ryan Gunderson lämnade år 2019.

Likt Linus Omark har Genoway, som fyller 35 under året, åldrats bra. Det här borde vara en kanonvärvning för Brynäs.

Chay Genoway. Foto: Bildbyrån/Daniel Stiller



HVAD HÄNDER?!

När jag förra veckan gjorde min power rank om HockeyAllsvenskan skrev jag följande om HV71:

"NU lär dock HV71:s lagbygge vara spikat. Eller? Man blir ju inte förvånad om Johan Hult drar fram Mattias Tedenby, Andreas Borgman eller någon annan storstjärna".

Sen tog det bara ett par dagar innan man offentliggjorde värvningen av Chad Billins Chad Billins! I HockeyAllsvenskan?!

Billins kom in och gjorde det bra i Brynäs under våren, och var en nyckelspelare när laget skickade ut HV ur högstaligan. Han är inte den SHL-toppbacken han var för några år sedan, men han är alltjämt en bra (eller väldigt bra) SHL-back. Det känns därför sjukt märkligt att han ska spela i HockeyAllsvenskan.

Han borde utan större besvär vara ligans bästa back. Och HV71 står nu med ligans kanske bästa och mest stjärntäta trupp genom alla tider.

Chad Billins. Bildbyrån

GUD, VAD SKÖNT ATT SE ALLSVENSKAN

Nej, nu menar jag inte HockeyAllsvenskan utan fotbollsallsvenskan. Efter en månad med EM, där man inte törs jubla för de mål som görs med risken att det kan dömas bort, har det varit en befrielse att kunna se den VAR-fria allsvenskan igen. Där är ett mål ett mål och en offsidevinkning en offsidevinkning.

Vad har då det med ishockeyn att göra? Jo, i veckan kom nämligen beskedet att det inte blir Coach's challenge i svensk hockey.

HALLELUJAH!

Missförstå mig rätt: Det finns bra aspekter med en utökad videogranskning. Men som jag sagt så många gånger förr: I slutändan är idrott underhållning. Då tar i alla fall jag hellre att mitt lag får ett tveksamt domslut emot mig, än att en match ska hackas sönder och förstöras av fler videogranskningar. Och är det något vi inte behöver inom ishockeyn är det just det. I synnerhet inte när det är millimetersituationer vid offside eller goalie interference som ska bedömas.

Däremot kan jag gilla det här:

"Vid matchstraff ska domarna kontrollera sitt beslut med hjälp av videobedömning. Domaren ska ha kontakt med situationsrummet. Efter kontroll kan beslutet antingen fastställas, ändras till ett lägre straff, eller omrubriceras (men ej annulleras helt)."

Nu slipper vi det här tramset med att hemmalag kan få fördel för att saker inte visas på jumbotronen och liknande. Nu kan domarna regelrätt åka ut och titta på en matchstraffsituation. Jag tycker däremot att det borde finnas en tidsgräns. Typ "ni får 60 sekunder på er att titta på bilder och bedöma". Tar det längre tid än så, ja då är situationen uppenbarligen så svårbedömd att det är svårt att klandra domarna för vilket beslut de än fattar.

På så sätt får vi upp tempot i matcherna.

I en optimal värld ser jag gärna att det bara kan videogranskas för att bedöma huruvida en puck är över linjen eller inte. Men det skeppet har redan seglat iväg, om man uttrycker sig så...

Bildbyrån

SÅ FÖRDELAS NHL-PENGARNA

Kolla gärna in kollega Robin Olaussons utförliga genomgång av hur NHL-pengarna fördelas i svensk hockey kommande säsong. Där kan vi notera att Frölunda drar in över nio miljoner kronor - och att också Skellefteå får in en del cash efter deras jättetapp på spelarsidan.

De totala summorna är alltjämt pinsamt låga sett till vilka små risker det är för NHL-klubbarna att skriva kontrakten - och hur svårt det är för de svenska klubbarna att ersätta sina spelare - men de där närmare 9,4 miljonerna Frölunda drar in ska heller under underskattas. Det är extremt viktiga pengar, inte minst i de pandemitider som råder.

Av de lag som inte huserar i SHL drar AIK in mest. De får pengar för både Erik Källgren s Toronto-kontrakt och Jesper Frödén s Boston-kontrakt. Det är också kul att se Troja/Ljungby som en av de 18 klubbar som fått in NHL-pengar. Detta tack vare Helge Grans , som sajnat med Los Angeles.