Calle Clang vann Guldgallret, som HockeyAllsvenskans bästa junior. Till hösten är tanken att han ska utmana Christoffer Rifalk om speltiden i Rögle. För hockeysverige.se berättar Clang om varför han blev målvakt - och hur han triggas av ansvaret och skiljelinjen mellan att vara hjälte och syndabock.

– Det är den grejen som gör att jag tycker det är så roligt att vara målvakt, säger 19-åringen

När Calle Clang var 14 år debuterade han för Olofström i division 2. Efter det har resan gått fort. Det har blivit spel med juniorlandslagen, U18-VM-guld, NHL-draftad av Pittsburgh, kvalhjälte för Kristianstad, TV-puckenvinnare, Guldgallret-vinnare…



Listan kan göras lång och då ska vi komma ihåg att den blivande SHL-målvakten för Rögle kommande säsong bara är 19 år. Att just satsa på att bli målvakt har varit givet sedan han var liten.

– Att spela hockey var det egentligen inga frågetecken kring. Farsan (Ulf) spelade. Jag har även äldre bror (Matthias) som också spelar hockey. På så vis blev det naturligt att gå på skridskoskolan och börja den vägen, berättar Calle Clang för hockeysverige.se och fortsätter:

– Just målvaktsbiten… Det har alltid varit något med att vara målvakt. Jag har varit målvakt i fotboll och innebandy också. Just att få ta det här ansvaret. Men då jag var liten handlade det framför allt om skydden, maskerna och allt det där som jag tyckte var rätt häftigt. Det var där någonstans det började.



Ordet ansvar är något som återkommer då Calle Clang ska berätta om sin kärlek till målvaktsspelet.

– Ansvaret, men också kunna ha en stor inverkan på spelet. Jag kan vara syndabock ena dagen för att nästa dag bli hjälte. Det är den grejen som gör att jag tycker det är så roligt att vara målvakt.

Hade du någon målvaktsförebild under uppväxten?

– Inte tidigt, men för mig som alla svenska målvakter var ”Henke” Lundqvist den stora stjärnan som kom från Sverige. Han har såklart alltid varit en idol för mig.

– Sedan är det nu på senare dagar jag tyckt om att titta på bland andra Carey Price i Montréal.

Calle Clang firar TV-pucksegern. Bildbyrån





DEBUTERADE SOM 14-ÅRING

Första matchen som målvakt är något som Calle Clang, och antagligen inte hans pappa Ulf, aldrig kommer att glömma.

– Ja, den matchen minns jag faktiskt. Vi spelade på tvären i en zon. Jag hade fått alldeles för stora benskydd. Det slutade med att farsan fick ställa sig bakom målet och dra upp mig varje gång jag hamnade på knäna eftersom jag inte kom upp därifrån, skrattar Röglemålvakten.

Clang var alltså bara 14 år då han debuterade i division 2 för Olofström.

– Jag minns tillbaka på den tiden med otrolig glädje. Det var fantastiskt roligt att få göra min seniordebut i klubben jag en gång uppfostrades i.

– Just den dagen är en av dom roligaste jag varit med om. Vi mötte Osby i division 2 och vann den matchen till slut med 6-1. Det var riktigt häftigt.

Inför säsongen 2017/18 lämnade Calle Clang sin moderklubb för spel med Rögle. Redan under sin första säsong i klubben fick han chansen i U16-landslaget. Sedan har allt gått fort och bara två säsonger senare fick han vara med om att vinna U18-VM-guld i Sverige.

– Det var svårt att hinna med att njuta samtidigt som mina mål stannar inte vid att spela i juniorlandslaget, TV-pucken eller vad det nu kan vara. Jag har större mål än så och som ligger många år framåt i tiden.

– För mig har det aktuellt att stanna upp och tänka ”nu är jag i landslaget” eller ”nu är draftad”. Jag försöker ta varje dag som den kommer, göra det bästa av den och hela tiden försöka utvecklas.



När du säger mål som ligger framåt i tiden, vad tänker du närmast på då?

– Först och främst har jag som delmål nu att ta en ordinarie plats i Rögles A-lag och spela SHL-hockey till hösten. Det var också mitt stora mål då jag kom hit till Ängelholm för fem år sedan. Det ska bli fantastiskt roligt att få vara med och tävla på den nivån.

– Mitt största mål är att få spela i NHL som är världens bästa liga och ha en viktig roll där också. Jag vet att det inte händer över en natt och jag behöver skynda långsamt.

VM-GULD

Du var med och vann U18-VM-guld 2019, var det en stor besvikelse att du inte fick någon speltid under turneringen?

– Ja, så var det absolut. Samtidigt var jag glad över att få vara en del av laget och ta en plats där. I och med att dom var ett år äldre var det ingenting jag hade räknat med eller förhoppning om.

– Självklart är det så att när man väl är där så vill man spela och bidra. Jag visste att det var en otroligt tuff konkurrens med Hugo (Alnefelt) och ”Jeppe” (Jesper Wallstedt). Två fantastiskt bra målvakter och även om det var tråkigt att jag inte fick spela var det otroligt roligt att vi fick med oss guldmedaljer hem.



Hur är relationen med Hugo Alnfelt och Jesper Wallstedt vid sidan av rinken?

– Vi vet att när vi är med i landslaget att det bara en av oss som kan spela. Jag tror att jag kan prata för oss alla tre att det här har drivit och sporrat varandra varje träning. Varje tillfälle man fått spela har det varit att gå in och visa att man ska ha den platsen.

– Som jag sa är det två fantastiskt duktiga målvakter, men också fina killar. Vi har nog drivit på varandra rätt bra under dom här åren.

Calle Clang och Jesper Wallstedt Bildbyrån





Sommaren 2020 var det dags för Calle Clang att bli dratfad av en NHL-klubb och i tredje rundan plockade Pittsburgh upp honom.

– Det var såklart stort oavsett vilket lag det hade blivit. Pittsburgh är en väldigt anrik förening som vunnit mycket där borta. Självklart är det otroligt kul att få komma till en sådan förening och det ska bli en rolig resa där borta.

–- Nu har jag inte kunnat åka över ännu så det ska bli väldigt roligt då det är dags att göra det. Se staden och träffa allt folk där. Det ser jag väldigt mycket fram emot.

"NYTTIG OCH LÄRORIK SÄSONG"

Säsongen 2020/21 tillbringade Calle Clang i Hockeyallsvenskan där han som lån från Rögle spelade för Kristianstad som avslutade säsongen med kvalspel mot Väsby för att hålla sig kvar. Det blev 32 seriematcher och 91.9 i räddningsprocent för honom.

– Det var en nyttig och lärorik säsong för mig. Jag fick ta mycket ansvar och när jag kom hem efter JVM fick jag spela mycket och ha en stor roll i laget.

– Det var min första seniorsäsong och, som jag sa, väldigt lärorik men också väldigt tuff med tanke på vår situation. Vi vann inte så många matcher utan fick kriga i botten av tabellen. Efter det fick vi spela ett väldigt tufft play out-spel mot Väsby. Det var otroligt tufft mentalt, men även påfrestande fysiskt.

– Självklart var det fantastiskt skönt då vi fick in det avgörande målet (Rikard Olsén i andra övertidsperioden) och lyckades säkra kontrakt. Jag lärde mig otroligt mycket under dom veckorna.

Kunde du känna sympati i den stunden för killarna när ni lyckades hålla er kvar?

– Ja, självklart. Man kan inte riktigt fira för vi vann ingenting. Det är så små marginaler och det kunde lika bra varit vi som var i deras situation. Det måste vara fruktansvärt jobbigt och tuff att åka ur. Samtidigt var jag nog mest glad och lycklig över att vi klarade det.



Du vann även Guldgallret som ett bevis på att du var Hockeyallsvenskans bästa junior under säsongen, vad betydde det för dig?

– Under säsongens gång är det svårt att känna sig nöjd över en sådan utmärkelse då det var så pass tufft för laget. Redan då anade jag att det kunde bli ett play out-spel senare under våren. Det var svårt att njuta av det och känna en stolthet då, men så här efteråt är jag otroligt stolt, glad och tacksam över att jag fick en sådan fin utmärkelse. Det är många fina spelare som fått det priset innan så det är häftigt att få vara med i den skaran.

Clang i Kristianstadströjan. FOTO: Bildbyrån





Nu har du fått ett A-lagskontrakt med Rögle inför kommande säsong, vilka förväntningar har du på din första SHL-säsong?

– Vår målsättning är att vara med och utmana i toppen i år igen. Efter att vi lyckats förlora finalerna mot Växjö känner vi ännu mer motivation, viljan att ta sig dit igen och då vinna.

– Det ska bli fantastiskt roligt och förhoppningsvis får vi spela inför publik igen. Alla i hela staden Ängelholm är väldigt sugna på att få kolla på lite hockey igen.

– Personligen är jag inte här för att titta på utan jag vill vara med och bidra, men också bevisa mig på den här nivån. Att jag kan vara tungan på vågen även på SHL-nivå. Samtidigt vet jag att det är tuff konkurrens. (Christoffer)Rifalk är i mina ögon en av dom bästa målvakterna i den här ligan. Det blir ingen lätt match för mig, men jag tror att jag kan bita mig in i det efter hand. Gör jag så bra jag kan hela tiden så tror jag att det kan bli bra.