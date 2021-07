Uppfyllde barndomsdrömmen: Fick A-lagskontrakt hos moderklubben

Han har Skellefteå AIK som moderklubb och i våras fick han A-lagskontrakt hos kos klubben. För hockeysverige.se berättar Måns Forsfjäll om förra säsongens SHL-debut - och hur det kändes när drömmen blev verklighet.

– Det är vad jag kämpat för sedan jag började spela hockey, säger han om A-lagskontraktet.

Måns Forsfjäll har gått den långa vägen inom Skellefteås ungdomsled till ett A-lagskontrakt kommande säsong.

- Jag tyckte det var roligt att spela med kompisar. Sedan började jag i AIK i U10. Jag spelade fotboll i AIK också, men tyckte hockeyn var roligare. Samtidigt var jag lite bättre där och då fick det bli hockey, berättade han då hockeysverige.se träffade honom i februari 2020 och frågade varför han valde just hockey.



Förra säsongen fick 18-åringen med det fina norrlandsklingande efternamnet göra debut i SHL för Skellefteå.

- Vad namnet kommer ifrån? Jag vet inte, men jag tror det är från morsans sida. Jag har inte tänkt något speciellt på just namnet, med det funkar väl, berättar Måns Forsfjäll på semester i Spanien och fortsätter med att sammanfatta sin säsong:

- I J20 började vid säsongen som vanligt, men den stängdes ner i november någon gång. Att publiken inte funnits där under säsongen har jag inte märkt av så mycket eftersom jag inte brukar spela inför så mycket publik. Sedan blev jag utlånad till Piteå och det tycker jag fungerade bra. Jag fick i alla fall spela hockey medan vissa andra bara har fått träna hela året.

Du gjorde SHL-debut under säsongen, var det något du hade hoppats på inför säsongen?

- Målbilden var att jag ville spela någon match, vilket jag också fick göra. Dessutom fick jag vara med och träna med A-laget så jag är ändå nöjd med min säsong.

Måns Forsfjäll. Foto: Ronnie Rönnkvist

"ROLIG DEBUT - FICK SPELA MER ÄN JAG TRODDE"

Debuten fick Forsfjäll göra borta mot Malmö.

- Jag följde med laget ner till Skåne. Vi var där en vecka. Första matchen var mot Malmö. Jag fick några byten, men sedan blev någon back skadad och då fick jag spela lite mer.

- Det var en rolig debut och jag fick ändå spela mer än jag trodde att jag skulle få göra.



Tidigare hade du bara spelat juniorhockey, vilka erfarenheter tar du med dig från SHL och seniorhockeyn?

- Allt går snabbare. Spelarna är starkare och skickligare. Det gäller att man är mer vaksam. Gör man ett misstag så tar dom vara på det direkt. I J20, gör man ett misstag där händer det inte så mycket.

- Vid sidan av känns det som att alla är lite seriösare. Dom är proffsigare, har varit med under många år och vet hur man ska förbereda sig och allt sådant.



Måns Forsfjäll var även utlånad till Piteå i Hockeyettan under 14 matcher. Där fick han även spela kvalspel till Hockeyallsvenskan. En lyckad utlåning enligt honom själv.

- Jag tycker att det var bättre fart där också än i J20 och jag fick möta vuxna lirare där. Jag fick tävla mot starkare och lite snabbare spelare vilket har hjälpt mig som hockeyspelare.

- I kvalet märket märktes det gällde lite mer. Alla var extra taggade inför dom matcherna och farten skruvades upp lite extra.



Under den här tiden pendlade 18-åringen mellan Skellefteå och Piteå. En resa på cirka 40 minuter. Samtidigt gick han i skolan och skulle ta examen nu under försommaren.

- Jag bodde hela tiden i Skellefteå och gick sista året på skolan där. Jag pendlade mellan Piteå och Skellefteå, men jag tycker att det fungerade bra. Dessutom samåkte jag med en som spelade i Piteå. Vi körde varannan dag så det fungerade bra.

- Det var lite tufft med skolan då, men när hockeyn var slut tog jag i kapp det jag tappat och kunde ta examen, vilket var skönt.

"LITE ÖVERRASKANDE"

Vad har det betytt för din utveckling att få spela internationell hockey med Juniorlandslaget?

- Jag fick tävla mot dom bästa i min årskull och få se hur dom är. Man märker vad man själv är bra på, men även vad jag behöver jobba mer på.



Var det något som du förstod där och då att du behöver jobba mer på?

- Det var främst att det går snabbare än i J20-hockeyn samtidigt som det kändes som alla var mycket skickligare. Det jag märkte då att jag själv måste jobba på är att vara stark framför eget mål och även lite hårdare mot motspelarna ute i sarghörnen.

Måns Forsfjäll. Bildbyrån



Nyligen skrev Måns Forsfjäll A-lagskontrakt med Skellefteå, vilket har varit en dröm för honom sedan liten.

- Det var såklart kul att få skriva kontrakt med moderklubben. Det är vad jag kämpat för sedan jag började spela hockey. Lite överraskande blev det ändå, men eftersom jag hade spelat och tränat med dom under säsongen så var att skriva kontrakt till nästa säsong ett av målen jag hade.

Du fyller 19 år i slutet av juli, känner du dig redo att ta klivet in i SHL på allvar?

- Det vet jag inte, men jag känner att jag har goda chanser att få spela några matcher. Jag ska ta för mig så mycket som möjligt och visa att jag ska ha en plats i laget.

FÅR SPELA MED LILLEBROR?

Måns är inte ensam om att spela hockey i familjen Forsfjäll. I Skellefteås J18 spelar lillebror Zeb Forsfjäll, 16. Kanske får bröderna chansen att spela tillsammans i SHL för Skellefteå i framtiden.

- Det hade varit kul att spela med att spela med honom. Vi har inte pratat om det så mycket, men vi får se hur det blir i framtiden, säger Måns Forsfjäll som haft några duster i landhockey under uppväxten.

- Han hängde mycket med oss då vi var mindre. Det var många matcher ute på gatan. Dessutom hade vi ett innebandyrum inne i huset där vi bodde. Där blev det några matcher mellan oss.

Lillebror Zeb. Bildbyrån



Han har med andra ord hamnat i väggen några gånger efter att du tacklat honom?

- Ja, det kan man säga. Han var mest förbannad och slog efter oss.



Vem är det största talangen av er båda?

- Måste säga jag för jag vill inte ge honom för mycket självförtroende.



Tror du han håller med dig?

- Nej, det tror jag inte, avslutar Måns Forsfjäll med ett skratt.





