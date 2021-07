Flera regeländringar inom svensk hockey – tar efter NHL

Säsongen 2021/22 ligger bara ett par månader bort och nu offentliggörs vilka regeländringar som kommer att tillämpas inför den kommande säsongen.

Svensk hockey inför flera nya regler men ändrar också en hel del befintliga regler. På många sätt väljer Sverige att ta efter reglerna i NHL, bland annat i form av videogranskning vid matchstraff.

Här är några av de stora regeländringarna inför nästa säsong (:

*Ett restriktionsområde införs för målvakterna som innebär att målvakten inte får hantera pucken hur som helst bakom den förlängda mållinjen. De får endast hantera pucken bakom sitt eget mål annars straffas de med en tvåminutersutvisning. Det kommer finnas linjer som visar var målvakten får, och inte får, spela pucken – precis som i NHL.

*Vid matchstraff ska domarna kontrollera sitt beslut med hjälp av videobedömning. Domaren ska ha kontakt med situationsrummet. Efter kontroll kan beslutet antingen fastställas, ändras till ett lägre straff, eller omrubriceras (men ej annulleras helt).

*Coach’s challenge för goaltender interference och offside kommer INTE att tillämpas i svensk ishockey denna säsong. Situationsrummet kommer att fortsätta att granska samma typ av situationer som tidigare.

*Fighting ska bestraffas med minst 5 min. En spelare som visar att han eller hon är villig att slåss ska även utvisas game misconduct. En spelare som lägger sig i ett pågående slagsmåls ska ådömas game misconduct.

*'Illegal check to the head' blir en ny regel i stället för 'checking to the head'. En kroppstackling som träffar i huvudet ska bli föremål för Illegal check to the head. Om detta är oavsiktligt och mest följd av dålig timing ska tvåminutersutvisning utdömas. Men om tacklingen är vårdslös eller våldsam, utförd avsiktligt och respektlöst, ska match penalty utdömas. 5+game misconduct har tagits bort. Tanken med detta är att alla vet om att en tackling i huvudet innebär en skaderisk.

*Slewfooting ska anses vara en förseelse som utförs i syfte att skada och enda möjliga straff ska vara match penalty. Om en slewfootingliknande förseelse sker, som domaren inte bedömer är ett försök att skada, ska istället trippingregeln tillämpas.

*En målvakt får inte längre blockera pucken utanför målområdet (förutom om målvakten är pressad eller om det sker i samband med en räddning av ett skott). Mindre straffet ska ådömas felande målvakt.

*Det är förbjudet att beträda isen när en period är slut. Alla spelare ska gå direkt till sina omklädningsrum. Om lagen måste beträda isen för att kunna komma till sitt omklädningsrum, ska de säkerställa att det inte pågår en konfrontation. Därefter får hemmalaget beträda isen för att åka direkt till omklädningsrummet (ej för att åka omkring eller värma upp). Bortalaget ska vänta på domarens godkännande. Lagstraff ska utdömas om någon bryter mot denna regel.

*Ackumulerade game misconduct delas in i olika kategorier i syfte att en spelare ska stängas av automatiskt först vid återfall inom samma kategori förseelse.

*Att försöka skalla någon (utan att träffa) ska ge 2+2. Att skalla någon ska ge större straffet + game misconduct. Att skalla någon i försök att skada ska ge match penalty.

*Alla spelare som lämnar ett bås under ett slagsmål för att blanda sig i detta ska anmälas till disciplinnämnden.

