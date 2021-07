"De skickade dödshot till oss och våra familjer"

"Jag ville inte åka tillbaka till Montréal, men fansen där... De uppträdde som att de hade vunnit Stanley Cup förra matchen. Skämtar du? Skämtar du? Deras final var i förra serien."

Med den utläggningen på sin presskonferens efter nattens Stanley Cup-seger gjorde sig Nikita Kutjerov till hela provinsen Québecs fiende. Hans brutalt ärliga presskonferens, som redan är klassisk i sig, vållade stor ilska i Montréal med omnejd.

Kritiken mot Kutjerov på sociala medier var inte nådig efter uttalandet, men en som var snabb att försvara honom var lagkamraten Michail Sergatjov. På Twitter besvarade han det fräna tonläget gentemot landsmannen.

"Snacka inte om klass när en massa Montréal-fans skickade dödshot och andra hemska saker till oss och våra familjer", skriver han.

Don’t talk about class when bunch of Montreal fans were sending death threats and other disgusting stuff to us and our families. https://t.co/9I2tsJoF3w