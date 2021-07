Det var i den första finalmatchen som säsongen tog slut för Tampas forward Alex Killorn. Han kastade sig framför ett skott från Montréal Canadiens back Jeff Petry och tog sig av isen i stora plågor efter det.

Lightning gick aldrig ut med vilken sorts skada 31-åringen hade drabbats av. Han klassades bara som "dag-till-dag". Men när Stanley Cup-finalen i natt avgjordes berättade Killorn varför han inte hade spelat.

– Jag bröt vadbenet, opererades förra veckan och de satte in en skena i benet, men jag hoppades kunna spela. Lyckligtvis gav grabbarna mig aldrig chansen att spela, sade han till Sportsnet efter matchen.

– Det var hemskt att sitta och titta på, speciellt när det är en sådan här jämn match. Men det var värt det nu när vi fick uppleva det här framför våra fans.

Alex Killorn hade gjort åtta mål och 17 poäng på 19 matcher innan hans slutspels avslutades i förtid. Hans plats i Tampas andrakedja intill Steven Stamkos och Anthony Cirelli togs av Ross Colton som var den spelare som sköt det Stanley Cup-avgörande målet med finalmatch fems enda mål.

A broken leg wasn’t gonna stop Alex Killorn from hoisting all 35 pounds of the Stanley Cup 💪 pic.twitter.com/bojkPVKeXZ