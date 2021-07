Montréal lever – efter övertidsdrama: "Är i en bra position nu"

Montréal Canadiens lever. Efter förluster i de tre första matcherna av Stanley Cup-finalen mot Tampa Bay Lightning lyckades laget greppa ett halmstrå i nattens hemmamatch i Bell Centre.

Forwarden Josh Anderson, som värvades från Columbus Blue Jackets i utbyte för Max Domi inför säsongen, blev stor matchvinnare med sina två mål. Det andra kom 3.57 in i förlängningen, betydde 3–2 och gör att Canadiens nu får bege sig till Tampa och Amalie Arena för match fem natten mot torsdag.

– Vi ville inte att det skulle ta slut framför våra fans i kväll, säger matchvinnaren.

– Vi förväntade oss en ny resa till Tampa i morgon, det tror jag att alla i vårt omklädningsrum gjorde. Vi packade våra väskor under eftermiddagen för vi hade den där känslan att vi skulle vinna i kväll och ge oss själva chansen att åka dit och ta hand om den matchen och få en ny möjlighet att spela inför våra fans. Vi är i en bra position nu.

Tampa Bay Lightning rivstartade den fjärde finalmatchen och dominerade spelet med eftertryck under stora delar av den första perioden. Det var bara Carey Price storspel mellan stolparna och just hans ytterligare som gjorde att Montréal Canadiens inte hamnade på efterkälken tidigt. Det dröjde drygt åtta minuter in i den första perioden innan hemmalaget ens sköt ett skott på mål – då hade Tampa hunnit skjuta åtta.

GUSTAFSSONS ERSÄTTARE GJORDE MÅL

Men när gästernas effektivitet brast såg Canadiens till att utnyttja sin chans. Efter ett mästerligt förarbete av Nick Suzuki slog Josh Anderson in matchens första mål bakom Andrej Vasilevskij med drygt fyra minuter kvar av första perioden. Det var första gången Montréal hade tagit ledningen i serien.

Ledningsmålet gav uppstickaren mer energi och spelet jämnades ut i andra perioden, där Montréal flyttade upp spelet. Trots det var det Tampa som fick utdelning. "Identitetskedjan" med Barclay Goodrow, Blake Coleman och Yanni Gourde som varit så bra slutspelet igenom klev fram för Tampa. Goodrow var den som kvitterade till 1–1 efter backen Ryan McDonagh gett honom öppet mål med mindre än tre minuter kvar av perioden. Det borgade för en spännande tredjeperiod.

Den var nästan nio minuter gammal när Montréal Canadiens återtog ledningen. Ryske rookiebacken Alexander Romanov, som ersatt Erik Gustafsson i lagets försvarsuppsättning i den fjärde finalmatchen, kom in på isen från båset och skickade in en myra på kassen. Tack vare Artturi Lehkonens skymning av Vasilevskij slank den in och gav Canadiens övertaget inför upplösningen.

Glädjen i Bell Centre blev dock kortvarig. Precis fem minuter senare blev det 2–2 efter att Tampas fjärdekedja fått utdelning. Mathieu Joseph hittade fram till Patrick Maroon som överlistade Carey Price och placerade matchen i dödläge med drygt sex minuter kvar att spela.

FYRA MINUTER I UTVISNINGSBÅSET PÅ KAPTENEN

Då var det som upplagt för att Tampa skulle säkra sin andra raka Stanley Cup-titel. Och ännu mer så när Montréal Canadiens kapten Shea Weber fick upp klubban i ansiktet på Ondrej Palat med 61 sekunder kvar att spela. Blodvite på Palat och fyra minuter i utvisningsbåset för Weber.

Men trots flera chanser att sätta spiken i kistan kunde inte Tampa döda matchen, serien och säsongen.

– Vårt boxplay har varit fenomenalt hela slutspelet. När vi kom in i omklädningsrummet i pausen trodde vi på oss själva och var positiva. Vi fick jobbet gjort och Carey (Price) var såklart en vägg i kväll och gav oss chansen vi behövde i förlängningen. All höll ihop och gjorde sitt jobb, säger Josh Anderson.

Han stod sedan för hjältedådet som gör att finalserien får ytterligare ett kapitel. Powerforwarden tryckte in pucken på kassen från vänsterkanten varpå han slog in returen efter Cole Caufields skottförsök. 3–2 Montréal Canadiens och hoppet om ett mirakel lever.

BUT GAGNANT DE JOSH ANDERSON EN PROLONGATION!!!



JOSH ANDERSON WINS IT IN OT!!!#GoHabsGo pic.twitter.com/Xj0dbfDcKm — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) July 6, 2021

Josh Anderson 2 (5), Alexander Romanov (1).Barclay Goodrow (2), Patrick Maroon (2).