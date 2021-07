Sörjer bortgångne lagkamraten: "Han kom alltid med ett smajl till hallen"

Matiss Kivlenieks avled i går, 24 år gammal. Lagkamraten i Columbus Blue Jackets, Emil Bemström, minns den lettiske målvakten som en positiv människa och en god vän.

– Jag hade en sjukt stor respekt för honom med tanke på hur han betedde sig mot andra människor, berättar Bemström för hockeysverige.se.



Som ni tidigare under eftermiddagen har kunnat läsa på hockeysverige.se har Matiss Kivlenieks avlidit 24 år gammal. Han debuterade i NHL säsongen 2019/20 och spelade senaste säsongen två matcher för Columbus Blue Jakcets. Dessutom har han spelat två VM-turneringar för det lettiska landslaget.



En som spelat med målvakten är tidigare Leksands- och Djurgårdsspelaren Emil Bemström.

När han nåddes av beskedet tidigare under dagen tog han emot det med stor sorg.

– Han var ung och något sådant ska inte behöva hända någon i den åldern. Jag blev lite stillastående då jag fick höra det, berättar Emil Bemström för hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag har ändå lärt känna honom som en vän och nu helt plötsligt är han borta. Jag lider med hans familj och tänker på dom.

"ETT MINNE FÖR MIG OCKSÅ"

Kivlenieks var också en uppskattad vän och lagkamrat enligt Bemström.

– Han kom alltid med ett smajl till hallen, var alltid på gott humör, snäll… Jag hade en sjukt stor respekt för honom med tanke på hur han betedde sig mot andra människor.



Vilken potential såg du i honom som målvakt?

– Den var stor. Jag tycker att han var en riktigt duktig hockeymålvakt. Bara 24 år och hade ändå spelat några matcher i NHL. Han fick känna på NHL där och gjorde det verkligen väldigt bra. Han hade kunnat vara ett namn för framtiden.



Hur nära vänner var ni båda?

– Vi var inte så tajta, men vi hängde med varandra då och då så jag skulle ändå säga att han var en nära vän.



Har du något bra minne från Matiss Kivlenieks som du kan dela med dig av till oss?

– Hans första match i NHL. Vi spelade i New York, Madison Square Garden. Han storspelade och vi vann. Det var kul att se hur alla i laget brydde sig om det, hur glad han var och allt sådant. Det blev ett minne för mig också faktiskt, avslutar Emil Bemström.

AVLED EFTER FALLOLYCKA

Enligt polisen i Novi, Michigan, ska Kivlenieks ha avlidit efter en fallolycka. AP rapporterar att 24-åringen och flera andra personer flydde från en badtunna när fyrverkeripjäser kom farande i deras riktning. Målvakten ska i samband med det ha halkat och slagit huvudet i betong. Han var död när ambulanspersonal nådde olycksplatsen.

Efter dagens tragiska besked har mängder med kondoleanser dykt upp i sociala medier. Spelare och ledare som spelat, tränat och haft med Matiss Kivlenieks att göra vittnar precis som Emil Bemström om vilken sprudlande positiv personlighet letten var.

Life is so precious and can be so fragile. Hug your loved ones today. RIP Matiss, you will be dearly missed. — Jarmo Kekalainen (@jkekalainen) July 5, 2021







Seeing all the beautiful tributes to Matiss only further cements what kind of person he was! What a tragic loss for all of us who knew him and I am thinking and praying for his family. Heaven gained a darn good goalie and better person… Just, way too soon.

RIP Kivi! 🙏😢❤️ https://t.co/k2XWVXmfYE — Nick Foligno (@NickFoligno) July 5, 2021

From GM Bill Zito: "My heart aches to learn this morning of the passing of Matiss. Our Panthers family joins the NHL in sending heartfelt condolences to his family, teammates, and the Blue Jackets family during this impossibly difficult time."



RIP Kivi ❤️ https://t.co/HZgmHQjAiL — Florida Panthers (@FlaPanthers) July 5, 2021

Devastating loss for the #CBJ family, the fans and the entire hockey community. But above all terrible loss for the Kivlenieks family. This was a great young man that is gone way too soon. Rest in peace Kivi.🙏🏾🙏🏾🙏🏾 https://t.co/o0IFjgAUI2 — Jean-Luc Grand-Pierre aka “The Hyphenator” (@JLGP34) July 5, 2021

Statement from Commissioner Gary Bettman on the passing of @BlueJacketsNHL goaltender Matiss Kivlenieks. https://t.co/wcNocrykH8 pic.twitter.com/xE3xSahQAR — NHL Public Relations (@PR_NHL) July 5, 2021

