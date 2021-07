Klart: Viktor Arvidsson får lämna Nashville Predators

Viktor Arvidsson har varit Nashville Predators organisation trogen sedan klubben draftade honom i fjärde rundan 2014. Men efter 385 NHL-matcher för klubben de senaste sju åren får han nu se sig trejdad för första gången i NHL-karriären. På torsdagen kom beskedet att Nashville Predator skickat forwarden till Los Angeles Kings.

I utbyte för Arvidsson får Predators två draftval, ett i andrarundan 2021 och ett i tredjerundan 2022.

Return for Arvidsson is a 2021 second and a 2022 third. Both are LA’s picks (they have several).