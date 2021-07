Inför NHL-säsongens början meddelade Tampa Bay att superstjärnan Nikita Kutjerov behövde opereras, och att han därför skulle missa hela NHL:s grundserie. Förhoppningen var att han skulle komma tillbaka till slutspelet. Och hux flux var Tampa Bays lönetaksbekymmer borta för den här gången. Hux flux skulle de få in alla stjärnor under lönetaket när slutspelet väl tog sin början. Anledningen till det är, som ni säkert känner till, att lönetaket bara gäller under grundserien. Under slutspelet får spelarna ingen lön, och därför finns det följaktligen inget tak heller. Det var bara för Tampa att visa upp för ligan att Kutjerov var skadad, sätta upp honom på långtidsskadelistan, och helt plötsligt försvann hans lön.

Rimligt på ett sätt. Totalt orimligt på ett annat.

Att Tampa Bay utnyttjat systemet som de gjort har jag egentligen ingenting emot. De bryter inte mot några regler, och faktum är att Nikita Kutjerov mycket riktigt behövde en operation. Lyckligtvis för Tampa Bay kunde de hitta ett perfekt tillfälle att göra den på, vilket hjälpte både laget och den ryske stjärnforwarden. Det som möjligtvis kan vändas emot Lightning är att det var så utstuderat att han skulle komma tillbaka till slutspelets början. Att han lyckades missa just alla 56 grundseriematcher, men att han var redo för spel lagom till den första åttondelsfinalen. Att ryssen sen går in och dominerar från match ett (och dessutom var planens gigant i den första finalmatchen) är ingenting annat än otroligt imponerande. Jag får vibbar av Peter Forsberg, som ju missade hela säsongen 2001/2022 på grund av sin brustna mjälte men kom tillbaka till slutspelet och vann poängligan efter att ha gjort 27 poäng på 20 matcher. Och då gick Colorado inte ens till final...

"BRA SPORTCHEFERI"

Steve Yzerman fick mycket beröm för sitt draftande och sina trejder under åren som general manager i Tampa Bay. Han var den som på många sätt grundlade den dynasti klubben mycket väl kan vara på väg att skapa nu. Vi har dock sett att hans efterträdare Julien BriseBois varit minst lika vass på posten. Det har vi inte minst sett bevis på i form av trejderna förra säsongen, då Blake Coleman och Barclay Goodrow hämtades in. De båda breddspelarna kostade en varsin förstarunda, vilket ansågs vara ett hutlöst pris, men Tampa tog in de båda spelarna då de hade det som Tampa Bay värdesatte allra mest:

Billiga löner som inte belastade lönetaket - och dessutom kontrakt ytterligare en säsong. Tampa skulle alltså få två slutspel med duon.

Goodrow, Gourde och Coleman. Bildbyrån



Många lyfter fram Coleman och Goodrow som de två sista pusselbitarna som behövdes för att de skulle kunna vinna förra året. I nattens finalmatch fick vi ytterligare ett bevis på deras betydelse. Goodrow spelade fram Coleman till avgörandet, som gav Tampa Bay 2-0 i matcher. BriseBois fingertoppskänsla i de trejderna är vad vi i Sverige skulle benämna som "bra sportcheferi". I match efter match utmärker de sig och spelar avgörande roller i det stjärnfyllda laget.

FÖR SNÄLLA REGLER

Att lönetaksutrymme är allt i dagens NHL vet vi. Det har dessutom blivit ännu viktigare i den här pandemitiden, eftersom lönetaket kommer ligga platt ytterligare ett par år. Toppklubbar som Tampa, Vegas och Colorado kommer behöva vrida på varenda sten för att få allting att gå ihop. Det kommer inte bli lätt för de klubbarna att behålla alla viktiga spelare även fortsättningsvis. Men tyvärr har vi ju sett att NHL:s lönetaksregler på många sätt är alldeles för snälla.

Att Tampa utnyttjat Nikita Kutjerov-situtionen är egentligen bara ett bevis för det. Det kändes nästan som en sista desperat åtgärd, efter att klubben tidigare (med alla medel) försökt bli av med Tyler Johnson - men honom ville ingen klubb ens ha gratis. Men det finns alltså fler bevis för att lönetaksreglerna är lite för givmilda.

Varje år sitter vi numera och säger att "Jag vet inte hur de ska lösa att spelare X stannar/trejdas dit - men de kommer lösa det på något sätt". För tyvärr är det så det blivit. På snillrika vis ser vi att klubbarna lyckas värva spelare de egentligen inte har råd med, genom att exempelvis sprida ut lönen på fler klubbar. De kan dels se till att klubben spelaren tillhörde innan trejden betalar halva lönen, men samtidigt kan de bjuda in en tredjepart i det hela och låta den klubben betala halva lönen av den halvan som finns kvar. Vips, har man fått bort en rejäl kaka av den lönetaksträff spelaren sitter på.

Det kanske kostade något tredjeval extra - men vad fasen spelar egentligen det för roll i slutändan?

PERFEKT LÄGE ATT FÅ ORDNING PÅ SAKER IGEN

Det var NHL-klubbarnas ägare som en gång i tiden ville ha in lönetaket, både för att få ned kostnaderna men också för att jämna ut startfältet. Nu gör man allt för att på snyggast och effektivast sett kringgå samma regler. Jag kan beundras av skickliga general managers som lyckas bygga slagkraftiga lag på de premisserna - men det känns också en aning märkligt.

Jag kommer aldrig gå så långt som att säga att Tampa Bays troliga Stanley Cup-vinst kommer ge mig en dålig smak i munnen. De har inte gjort något regelbrott - och Julien BriseBois lagbygge är på alla sätt och vis fenomenalt. Men Nikita Kutjerov-situationen är kanske den droppe som fått min bägare att till sist rinna över. För faktum kvarstår: Många har problem med Tampa Bays sätt att bygga årets lag. Många kommer peka på 2021 års Stanley Cup-finalist (vinnare?) och säga att laget byggdes på ett ohederligt vis. Att de ställde upp med ett lag som kostade långt mycket mer än vad som egentligen tillåts.

Nikita Kutjerov har dominerat. Foto: Douglas DeFelice-USA TODAY Sports





Kanske är det här det perfekta läget för NHL att få ordning på saker och ting igen. Att se till att 81,5 miljoner dollar betyder just 81,5 miljoner dollar. Även om det kanske gör att det blir allt mer svårtrejdat, och att spelarmarknaden inte kommer vara lika aktiv som den normalt sett är.

Den diskussion och situation som finns nu tjänar nämligen ingen på. Eller ja, förutom Tampa Bay Lightning då. Jag sitter hellre och pratar om Barclay Goodrow och Blake Coleman. Tampa ville ha två slutspel med dem - och ser ut att vinna Stanley Cup båda gångerna.

Bra sportcheferi, var det ja.