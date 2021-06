Skriver åttaårskontrakt - men går ner i lön

För tio år sedan valde Edmonton honom som etta i draften. Sedan dess har Ryan Nugent-Hopkins varit Oilers trogen. Nu ser han ut att bli det åtminstone åtta år till.

28-åringen hade chansen att gå ut på öppna marknaden i sommar, men har i stället valt att skriva på ett nytt kontrakt med Edmonton. Enligt uppgifter från Nordamerika har han skrivit på ett åttaårskontrakt med en lönetaksträff på 5,125 miljoner dollar.

Åtta år kan låta saftigt för en 28-åring. Samtidigt går han ner i lön jämfört med det kontrakt han haft de senaste sju säsongerna. Då har han nämligen haft en lönetaksträff på sex miljoner dollar. "RNH" får dessutom en no movement-klausul i kontraktet.

Skulle han spela klart hela avtalet i Edmontontröjan kommer Nugent-Hopkins ha gjort 18 säsonger i klubben. Han står just nu på 478 poäng på 656 matcher. Säsongen som gick blev det 35 poäng på 52 matcher.

