"Jag är en småstadstjej så det här passar mig väldigt bra"

Efter stopp i Luleå och Modo ska Piteåtjejen Nathalie Lidman försöka få sitt definitiva genombrott i Leksand kommande säsong. För hockeysverige.se berättar den 20-åriga backen om satsningen som ska ta henne mot landslaget.

– Klubben har verkligen gått in och satsat och har alla verktyg, säger Lidman.

ULLVI/LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)



Nathalie Lidman är en av många skickliga hockeyspelare från Piteå. Som bekant kommer spelare så som Mattias Öhlund, Mikael Renberg, Tomas Holmström bröderna Johan och Tobias Forsberg med flera från klubben. Precis som så många andra från Piteå flyttade Lidman till Luleå för att fortsätta utvecklas som hockeyspelare.

– Jag skulle säga att det var pappa (Johnny) som fick mig intresserad av hockey. Han har själv spelat hockey och satte på mig och brorsan (Jonathan) skridskorna tidigt, berättar Nathalie Lidman då hockeysverige.se träffar henne i Leksand för en intervju samtidigt som vi sneglar ut över Dalälven som rinner några hundra meter nedanför byn Ullvis bystuga.

– Jag fastande för hockeyn direkt, men vi har också alltid varit aktiva och jag spelade fotboll länge. Där stod jag i valet och kvalet vilken sport jag skulle välja, men hockeyn föll mig i smaken lite mer och jag tränade på där hemma med jämnåriga killarna.

– Sedan har jag och lillebrorsan haft samma intressen. Vi har spolat upp is på gården, spelat landhockey, fotboll och allt möjligt.



Hur skulle du beskriva den hockeykultur som är bland ungdomar i Piteå?

– Just det här med landhockey… Kompisar träffas i skolan ute på rasterna, men det är inte bara hockey. Det kan vara basket, fotboll…

– Just det här att man bara kunde kliva ut på gården och det kom ungar från hela kvarteret som samlades var kul.



Var det fler tjejer med i ditt hockeylag från början?

– Inte många. Jag växte upp som ensam tjej i mitt pojklag, men det var någon enstaka som var med.



Har du haft några förebilder inom just hockeyn?

– Till en början hade jag en ganska dålig koll. Då Piteå (Munksund/Skuthamn) var riksserielaget hade jag Rebecca Stenberg. När jag sedan fick kliva upp i Luleås A-lag som ganska ung blev detMichelle Karvinen men även Emma Eliasson som var back och skicklig. När jag sedan kommit in i damhockeyn har jag inspirerats av väldigt många.

Foto: Ronnie Rönnkvist



Vad har det betytt för din utveckling att träna med och vara i den så kallade vardagen med alla världsspelare i Luleå?

– Jag tror att det har betytt jättemycket eftersom dom även är så fantastiska personer. Dom bjöd in mig, vilket gjorde mig trygg. Jag fick se hur professionellt dom betedde sig både vid sidan av och på isen, så det har absolut bidragit.

– Jag har sett upp till tjejerna i laget och jag vill idag vara en spelare som dom är och en förebild för andra.

"DET HÄNDE VERKLIGEN JÄTTEMYCKET"

Nathalie Lidman gjorde fem säsonger i Luleå.



– Första året pendlade jag från Piteå eftersom jag gick i nian då. Det blev mycket åka fram och tillbaka för mamma och pappa. Det tar 40 minuter om det är okej väglag. Det blev middag i bilen och så vidare.

– Sedan valde jag att börja första året på gymnasiet i Luleå. Då flyttade jag dit. Jag trivdes bra med allting där.



Under sin tid i Luleå fick 20-åringen från Piteå bli svensk mästare.



– Ja, det var en riktigt härlig upplevelse. Det var en händelserik säsong eftersom det var samma år som vi vann U18-VM-silvret. Det hände verkligen jättemycket.

– Jag kom in i rullorna hos landslagen, fick åka på min första landslagsturnering, blev utsedd till turneringens bästa back och fick sedan fortsätta vara med på den härliga resan till Ryssland där vi skrev historia.

– Att sedan få åka hem till ett SM-guld…, säger Nathalie Lidman som samtidigt spricker upp i ett stort leende.

Vad kom den här säsongen att betyda för dig då det handlade om att motivera sig till att satsa ännu hårdare på hockeyn?

– Väldigt mycket. Det här är vad jag vill med hockey, komma så långt som möjligt, till landslag och vara viktig i klubblaget.



Hur ser du tillbaka på tiden och din utveckling i Luleå?

– Lärorikt och jag fick spela med många meriterade spelare, Emma Nordin, Johanna Fällman och alla andra bra som var där då. Det var, som sagt var, förebilder att se upp till, men också mycket se och lära under dom åren.

Nathalie Lidman har hunnit med spel i både Modo och Luleå tidigare. Foto: Bildbyrån

FLYTTADE FÖR ATT FÅ SPELTID

Även om hon trivdes bra i klubben saknade hon den speltid hon behövde för att fortsätta sin utveckling.

– Ja, det var vad som fattades. Jag trivdes jättebra laget, föreningen och att jag hade nära hem. Jag kände att det var speltid jag behövde för att utvecklas ännu mer. Därför bar det av till Ö-vik i tvåan på gymnasiet (2018/19).

– Jag kände direkt den säsongen att jag inte skulle få mer speltid. Då chansade jag och åkte iväg istället.



Fick du en stor roll då du kom till Modo?

– Jag fick en större roll och spelade varje match. Det blev en jättestor skillnad mot Luleå och jag kände att det var roligt. Man vill ju spela hockey på isen. I Modo fock jag prova på powerplay och vara viktig i boxplay.

– Jag tror det är viktigt med speltid. Speciellt som ung eftersom det är då man har den brantaste utvecklingskurvan.

Nathalie Lidman är historisk då hon var med i det svenska U18-VM-lag som 2018 var med om att vinna nationens första silver i ett junior-VM på damsidan.



– Det var en jättehäftig resa. Ryssland är en riktigt hockeynation och hade satsat jättehårt på deras flicklag. Deras matcher gick på TV och allt var väldigt stort.

– Matchen mot just Ryssland i semifinalen, vi spelade inte i en så stor arena. Den kanske rymde 2000 personer. Det var fullsatt med skrikande ryssar. Dom skrek så fort man hade pucken, vilket var häftigt. Därför var det också extra skönt att slå dom på deras hemmaplan med 2–1.



Blev du nervös med tanke på inramningen eller var det bara kul?

– Klart jag blev nervös. Just när det stod och svajade med 2-1 och vi försökte hålla hela vägen ut. Vi var starka defensivt och hade ett bra målvaktspel. Jag tror det var därför vi vann.



Hur upplevde du den här gruppen som vann silvret?

– Jag tycker att det var en väldigt bra dynamik. Vi hann inte träffas så länge inför turneringarna, men jag tycker att vi hittade varandra snabbt och kom in i hur vi ville spela.

– Vi var en riktigt bra grupp som hade kul tillsammans. Sedan var det synd att vi inte kunde hålla hela vägen i finalen. Vi ledde med 1–0, men sedan rasade resultatet iväg under finalen mot USA vilket var lite synd. VM-silvret är ändå mitt bästa hockeyminne. Än så länge, lägger Nathalie Lidman till med ett lätt skratt.



Många av spelarna som var med i silverlaget börjar få större och större roller i sina SDHL-lag, hur tänker du kring det?

– Jag tycker det är jättekul att man vågar släppa fram unga duktiga spelare. Man ser att dom verkligen tar den chansen och gör det väldigt bra. Samma sak i SHL med dom unga pojkarna som kommer upp där.

Foto: Ronnie Rönnkvist

"VILLE PROVA NÅGONTING NYTT"

Efter tre säsonger i Modo valde Nathalie Lidman att byta klubb inför säsongen 2021/22. Ny klubbadress blev Leksand.



– Jag ville prova någonting nytt och hade haft kontakt med ”Brömsen” (Alexander Bröms) tidigare då han hjälpte mig med individuell träning. Han kollade läget och då visste jag inte vad jag skulle göra nästa säsong.

– Han frågade väldigt tidigt om jag ville komma hit. Då åkte jag ner för att kolla och det kändes bra, så då bar det av hit.



Leksand har haft några tuffa säsonger, men nu har klubben valt att göra en nysatsning på damhockeyn.



– I år är det en väldigt bra satsning. Dom har sagt att det var dåligt här förra säsongen, men nu känner jag att klubben verkligen gått in och satsat och har alla verktyg. Vi lägger mer fokus på fysen för att få upp alla två, tre nivåer så vi kommer in i matcherna starkare.

Vad är dina första intryck av laget?

– Jag tycker det är bra och alla i laget är härliga personer. Jag har kommit in snabbt i gruppen och vi har hittat på saker vid sidan av redan nu. Det är inte bara träning utan vi har varit och spelat lite golf och hängt vid sidan av.

– Sedan är det jättemysig att bo här. Jag är en småstadstjej så det här passar mig väldigt bra. Det är en fin miljö och alla människor här, säger Lidman ock kikar bort mot byarna Hälla och Romma som påminner som taget ur en Astrid Lindgren-film.

– Det är en hockeystad, vilket är kul. Jag har hört att när det är match så går nästan alla i Leksand till hallen.



Finns det landslagstankar hos dig inför kommande säsong?

– Ja, men jag blev inte uttagen senast. Klart att jag vill dit en dag, men mitt första fokus ligger på att göra mitt bästa i Leksand. Sedan får jag se vart det leder, om det leder till landslag, avslutar Nathalie Lidman.

TV: Tre NHL-stjärnor som kan trejdas i sommar

Matchrapporter: Brynäs höll nollan och tog stark seger mot Leksand Djurgården fortsätter att vinna – har nu fem raka segrar LHC nollade Leksand - ett mål räckte Storseger för HV 71 borta mot Leksand Leksand slog Göteborg HC på hemmaplan