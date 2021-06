KLART: Lämnar Malmö för Karlskoga

– Jag är tämligen säker på att han kommer vara en viktig pusselbricka i årets BIK, säger klubbchef Torsten Yngveson.

Lars Volden spelade 13 SHL-matcher säsongen som gick, med en räddningprocent på 87,4. Han släppte in 3,5 mål per match, och fick inget fortsatt förtroende i Malmö som i stället tog in Daniel Marmenlind från Västervik.

Volden blir dock klar i svensk hockey. Han återvänder till HockeyAllsvenskan, där han sedan tidigare spelat två säsonger. Han spelade upp Rögle från andraligan 2015, och gjorde en fin säsong i IK Pantern så sent som 2018/2019.

– Lars är en oerhört kompetent och erfaren målvakt. Han har tidigare i karriären hållit en mycket hög nivå i HockeyAllsvenskan, säger klubbchef Torsten Yngveson till BIK:s hemsida.

Kontraktet är skrivet över en säsong.

– Jag ser verkligen fram emot att få komma till BIK. Ett lag som länge varit med i toppen av HockeyAllsvenskan och som nu siktar på att ta steget upp, säger han.

