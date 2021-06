Det sägs att varje NHL-spelare upplever ett "Welcome to the NHL moment" tidigt i sin karriär. Kanske är det att man som rookie åker på en tung tackling efter att inte ha haft blicken uppe, att man slagit en felpass i fel läge eller blivit utmanövrerad av en äldre och mer erfaren motståndare.

I Montréal Canadiens fall kommer nattens första finalmatchen mot Tampa Bay Lightning att ge upphov till "Welcome to the Stanley Cup finals moments" för många av spelarna i laget. För även om Canadiens trupp besitter massor av erfarenhet och faktiskt har en medelålder (drygt 28 år) som överstiger motståndarnas (27,7 år) var finalmatch ett på några sätt en match mellan pojkar och män.

I NHL krävs det inte mycket till misstag för att pucken ska hamna i den egna målburen. Ibland räcker det med ett dåligt beslut på offensiv blålinje för att du ska bli bestraffad å det grövsta.

Det var en läxa som inte minst Cole Caufield fick lära sig i natt.

Den 20-årige rookien var fenomenal i serien mot Vegas Golden Knights och svarade där för fyra mål på sex matcher. I natt fick han och kedjekamraterna Nick Suzuki och Tyler Toffoli emellertid se sig övermannade av en hänsynslös och opportunistisk motståndare.

Caufield tappade pucken på offensiv planhalva två gånger och fick se det leda till Yanni Gourdes 1–0 i första perioden och Nikita Kutjerovs dräpande 3–1-mål tidigt i tredje perioden. Hans kedja befann sig dessutom på isen när Suzuki förlorade tekningen till Brayden Point alldeles innan Kutjerovs 4–1-mål.

Montréals offensivt ledande kedja förlorade matchen i matchen mot Tampas stjärnor och det var en av de främsta anledningarna till att man lämnade isen med tre mål i baken – och 1–5 på måltavlan.

För Caufield och kompani gäller det att hantera motgången och snabbt lära sig av misstagen. Tampa Bay Lightning är en motståndare som kommer att fortsätta utnyttja sådana här givmildheter till sin fördel. Med ny match redan under natten mot torsdag finns det inga alternativ. De måste spela bättre, annars är den här serien över i ett nafs.

*****

En av anledningarna till att Suzuki-kedjan hamnade i blåsväder var att Tampas coach Jon Cooper utnyttjade hemmaplansfördelen till max. Med sista bytet kunde han se till att toppkedjan med Point, Kutjerov och Ondrej Palat slapp Montréals shutdown-kedja med skicklige Phillip Danault i spetsen.

Under slutspelet har Danault, NHL:s kanske bästa defensiva center just nu, hunnit tysta Auston Matthews i Toronto liksom Mark Stone i Vegas. Nu fick han aldrig chansen att göra detsamma med Point och Kutjerov. Cooper såg i stället till att ha sin egen shutdown-kedjan med Yanni Gourde, Blake Coleman och Barclay Goodrow på isen mot Danaults kedja med Artturi Lehkonen och Brendan Gallagher.

*****

Om Nikita Kutjerov är skadad hanterar han den skadan väldigt väl. Ryssen lämnade som bekant den sjätte semifinalmatchen mot New York Islanders efter ett par smällar och återvände aldrig till spel. Han spelade däremot match sju och varvade sedan i gång rejält med två mål och en assist i tredje perioden i natt.

Om Tampa Bay Lightning vinner Stanley Cup igen är det svårt att något annat scenario än att han får Conn Smythe Trophy som slutspelets MVP. Andrej Vasilevskij och Brayden Point har också varit fenomenala, men det går inte att blunda för den inverkan på laget som Kutjerov haft sedan han återvände efter sin höftoperation. I många matcher känns han ostoppbar.

*****

Om man gör en lista över spelarna i NHL som får mest stryk varje match gissar jag att Brendan Gallagher toppar den. Forwarden som kallas för "the emotional heartbeat of the Montréal Canadiens" tycks alltid hamna mitt i händelsernas centrum och ofta får han ta emot mer än han ger. I natt vet jag inte hur många gånger jag såg honom sitta dubbelvikt av smärta i båset för att sedan vara ute på isen minuten senare och offra sin kropp som om det inte fanns någon morgondag. Den mannens smärttröskel måste vara något i särklass.

Brendan Gallagher blodig efter en duell i den första Stanley Cup-finalen. Foto: Douglas DeFelice-USA TODAY Sports

*****

Och apropå att offra sig själv hänsynslöst... Det gjorde ont hela vägen upp i tv-soffan att se Alex Killorn kasta sig framför och täcka Jeff Petrys rungande slagskott i andra perioden.

Killorn hands off his stick to Hedman, then blocks a shot from Petry. pic.twitter.com/nIP4EMfhgq — Shayna (@hayyyshayyy) June 29, 2021

*****

Målvaktsmatchen mellan Carey Price och Andrej Vasilevskij kom av sig en smula. Price var absolut inte dålig, utan gjorde flera vassa ingripanden tidigt i matchen, men det hann aldrig bli riktigt spännande dessa båda herrar emellan.

Årets final är faktiskt den första sedan 1999 där två Vezina Trophy-vinnande målvakter möts. Då var det Ed Belfour och Dominik Hasek som gjorde upp när Dallas Stars besegrade Buffalo Sabres.

2001 möttes sedan Patrick Roy och Martin Brodeur i en het batalj mellan Colorado Avalanche och New Jersey Devils. Vid den tidpunkten hade Brodeur emellertid ännu inte vunnit Vezina Trophy. Det gjorde han först året därpå.

*****

Tampa Bay Lightning bröt Montréal Canadiens spektakulära svit på 13 matcher utan insläppt mål i boxplay. Canadiens hade dödat av 31 raka powerplay innan Steven Stamkos klämde in 5–1-målet för Lightning sent i den tredje perioden. Var det någon motståndare den där sviten var dömd att dö emot var det givetvis Tampa. Laget har svarat för 21 powerrplay-mål på 19 matcher i slutspelet, en utdelning för fenomenala 37,5 procent.

Montréal kommer sannolikt inte att kunna stoppa Tampa i den spelformen helt och hållet i finalserien fortsättningsvis heller. Det gäller bara att hålla läckaget till ett minimum, undvika utvisningsbåset till varje pris – och be många böner till hockeygudarna.

TV: Tampas drömstart – vann första finalmatchen stort