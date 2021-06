Efter Gretzky – nu blir Messier också tv-expert

Han har kallats "kaptenernas kapten" efter att under sina NHL-karriär vunnit Stanley Cup vid sex olika tillfällen med Edmonton Oilers och New York Rangers. Nu kommer Mark Messier, som fyllde 60 år i januari, att följa andra Stanley Cup-vinnare på nära håll. Från och med nästa säsong ska legendaren nämligen agera tv-expert i ESPN:s sändningar från NHL.

Under våren blev det klart att ESPN tar över de huvudsakliga amerikanska sändningsrättigheterna från NBC från och med hösten 2021. Messier kommer nu att spela en nyckelroll i de sändningarna.

– Sporten ishockey och NHL har gett mig enorma möjligheter, framgångar och erfarenheter på isen och i mitt liv. Min passion för sporten är lika stark som den någonsin har varit och jag ser fram emot att dela med mig av den passionen och mina insikter och analyser med sportens fantastiska fans, säger han i ett pressmeddelande.

Under sin karriär som spelare gjorde Mark Messier 1 887 poäng på 1 756 NHL-matcher under 24 NHL-säsonger med Edmonton, New York Rangers och Vancouver.



Sedan tidigare har Messiers tidigare lagkamrat och nära vän Wayne Gretzky blivit klar som tv-expert för TNT, den tv-kanal som kommer att ha en mindre del av de amerikanska sändningsrättigheterna för NHL från och med nästa säsong.

