"Jag känner att jag vill ge det en ärlig chans där borta"

Från Hockeyallsvenskan till VM-spel och NHL-kontrakt på två år. Jesper Frödén har gjort en häftig resa från AIK via Skellefteå till Boston Bruins. Nu står han inför den svåra uppgiften att spela till sig en plats i Bruins NHL-lag. Och han räds inte AHL-spel.

– Oavsett vad som händer kommer målsättningen vara NHL, säger Frödén till hockeysverige.se.



STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)



För bara två säsonger sedan spelade Jesper Frödén i Hockeyallsvenskan med AIK. Inför säsongen 2019/20 fick han kontrakt med Skellefteå i SHL. Efter det har resan gått snabbt. I våras VM-debuterade 26-åringen från Trångsund för Tre Kronor och nyligen skrev han på ett NHL-kontrakt med Boston Bruins.

– Målbilden då jag kom till Skellefteå var egentligen att fortsätta ta steg i min utveckling. Jag visste att jag kom till en storklubb i SHL. När man kommer till Skellefteå vet man att målsättningen är att ta ett SM-guld. Då vet man också vart förväntningarna ligger, berättar Jesper Frödén då hockeysverige.se träffar honom för en intervju på Zinkensdamms Idrottsplats i hjärtat av Södermalm.

– Mina förväntningar var då att jag kunde kliva in i SHL och bidra med dom bitarna som jag även gjorde i "Gnaget". Jag tycker ändå att jag kom in i det ganska snabbt, fortsatte ta steg och mitt spel fungerande bra även på den nivån.



Även om inte Skellefteå är som Södermalm trivdes Jesper Frödén bra vid sidan av hockeyn i sin tillfälliga hemstad.

– Det var något nytt såklart. Jag hade spelat i Södertälje och "Gnaget" innan och då bott i Stockholm så jag visste inte riktigt vad jag hade att förvänta mig.

– Jag hade med mig Matilda (flickvännen) dit upp och vi fick väldigt bra vänner där. Det är väldigt fin stad och vi trivdes sjukt bra där uppe.

Hur viktig var just den sociala biten i Skellefteå för din utveckling på isen?

– Det där tror jag går lite hand i hand. Mår man bra spelar man bra. Sedan får man försöka hitta sätt för att må bra, men jag kände redan från start att det var en välkomnande och familjär klubb. Samtidigt är inte staden så stor så det var många som kände varandra.



Hockeymässigt tycktes det inte vara ett så stort steg att ta för dig från Hockeyallsvenskan till SHL.

– Jag kände att jag under åren i Gnaget fick spela mycket och viktiga minuter. När jag väl tog steget kände jag mig redo för att ta det. Då jag kom upp fick jag en bra sommarträning och spela med spelare redan från start.

– Jag kände faktiskt inte steget som så stort. Det var första matcherna som var en liten omställning, men sedan kom jag in i det snabbt.

Under sin andra säsong i Skellefteå svarade Frödén för 22 mål och totalt 40 poäng på 52 matcher, vilket var poängrekord på seniornivå för honom – oavsett serie.

– Dels är det många års hårt jobb som lagt grunden till det. Jag tror ändå att det är småsaker som gör skillnaden. Bland annat har jag jobbat med den mentala biten, att varje dag vilja vara en bidragande faktor. Jag tror att det har en stor roll i slutändan, att varje dag vilja göra skillnad.

– Sedan har jag gått ner lite i flex på klubborna för att få till skotten några procent bättre. Det är, som sagt var, många små detaljer, men i grund och botten är det hårt arbete. Det är ingen hemlighet.

SKÖT TVÅ MÅL I VM-DEBUTEN

Jesper Frödén debuterade för Tre Kronor under säsongen. En resa som tog honom hela vägen till VM.

– Det var oerhört stort. Jag har kollat på Tre Kronor och VM under alla år så självklart har det varit en målsättning och dröm att få göra ett VM.

– Inför VM fick jag vara med i alla turneringar. Jag tycker att jag gjorde väldigt bra ifrån mig och fick spela med (Andreas) Wingerli och (Jonatan) Berggren. Vi tre gjorde det bra i stort sett under varje turnering så det kändes som jag ändå hade en bra chans att komma med. När jag sedan fick beskedet blev jag oerhört glad.



Du satt på läktaren under första matcherna, kände du en frustration över att inte få vara där ute på isen och påverka?

– Jag försökte se det är en erfarenhet och jag skulle vara redo om chansen kommer. Det var jag också när jag väl fick chansen, säger Frödén med ett leende.

Det var han verkligen. I debutmatchen mot Schweiz, svensk seger med 7–0, sköt han två mål. På de fem matcher han hann göra i VM svarade stockholmaren för tre mål och totalt fyra poäng.

– Vi hade inte startat turneringen som vi ville efter två förluster. Jag kände i tredje matchen då jag kom in att jag skulle bidra med bra energi, min skridskoåkning och hela den biten. Det tycker jag att jag gjorde och fick även bra utdelning i målprotokollet. Jag bidrog med det jag hade förhoppningar att göra inför matchen.



"VI SKULLE HA HÖGRE FÖRVÄNTNINGAR"

Tre Kronors VM-turnering blev ett misslyckande och laget tog sig inte ens till kvartsfinal, vilket måste ses som ett fiasko.



– Det är små marginaler och jag ska inte skylla på något, men en eventuell faktor kan ha varit karantänsbiten inför turneringen. Vi fick kanske inte ihop truppen riktigt inför turneringen. Självklart gick det inte som vi hade förväntat oss eller hade som målsättning…

Kan vi som står utanför ibland underskatta tidigare B-nationerna, att man ”bara” ska slå dom här lagen samtidigt som fakta kan vara att alla lag numera är bra i en VM-turnering?

– Ja, lagen har väldigt bra spelare. Danmark har väldigt många spelare i SHL och som är väldigt duktiga där. Dessutom var det med NHL-spelare så det är väldigt bra lag.

– Sedan tycker jag absolut att vi skulle ha högre förväntningar är där vi hamnade. Inget snack om saken. Vi skulle gått till slutspel och slagits om medaljerna. Det är ändå små marginaler. Exempelvis Kanada som inte alls startade turneringen bra. Det slutade med att dom vann guld.

Hur mådde ni psykiskt i gruppen när motgångarna kom slag i slag?

– Vi försökte bara se till att ha en positiv stämning. Det var en kort turnering och då fanns det inte tid att gräva ner sig för mycket efter en förlust. Ny dag och nya förutsättningar.



Är en sådan här negativ resa samtidigt nyttig att ta med sig?

– Jo, klart att det är så. Jag har varit med om en tuff tid tidigare då jag spelade i Södertälje och vi inte lyckades gå upp. Man lär sig alltid någonting av motgångar och tuffa perioder. Jag får försöka se det som en erfarenhet och lära mig något av det.

"HAN HADE BOSTON-KEPSEN PÅ SIG"

Nu väntar ett nytt äventyr för Jesper Frödén. Nyligen skrev han kontrakt med Boston Bruins.



– Bruins är väldigt glada över att addera Jesper till vår organisation. Vi har följt Jespers tillväxt i SHL där han har bevisat sig vara en mycket produktiv, tävlingsinriktad och smart tvåvägsspelare. Jesper är upprymd över att ansluta sig till ett starkt lag med möjligheten att tävla om en plats i laget, sade Bruins general manager Don Sweeney i pressmeddelandet när kontraktet tillkännagavs.



Frödén:



– Det ska bli sjukt kul och det är en långsiktig målsättning jag har haft genom åren. Jag känner att jag tagit steg under varje säsong och hela tiden närmat mig det målet. Nu dök chansen upp. Jag ska komma dit, verkligen vara förberedd och göra allt i min makt för att ta en plats.



Blev du överraskad då Boston hörde av sig och erbjöd dig ett kontrakt med tanke på att du för två säsonger som högst hade spelat i Hockeyallsvenskan?

– Jag har egentligen inte försökt fokuserat på det, men jag fick ganska tidigt på säsongen kontakt med Boston. Sedan lät jag agenten sköta det där.

– Jag fokuserade på det jag kunde påverka och det är att spela hockey. Sedan får andra sköta den andra biten, men det var självklart jätteroligt när dom hörde av sig.

– Vi hade, som sagt var, kontakt redan under säsongen och det var några lag som var intresserade, men jag kände att Boston är ett väldigt bra alternativ. Det är en storklubb och ett ”original six-lag” så det är väldigt kul att få tillhöra den klubben.

Har Per-Johan Axelsson och Svenåke Svensson smugit omkring i ishallskorridorerna och jagat dig under säsongen?

-–Ja, jag har snackat lite med ”Pebben” och det känns verkligen bra efter samtalen jag haft med honom.



Du var på golfturnering i fredags där Mats Thelin deltog, hur ofta under den dagen påpekade han att han var första svensk i Boston?

– Han hade Boston-kepsen på sig när han var ute på golfbanan, skrattar Jesper Frödén och fortsätter:

– Mats grattade mig och sa att jag kommer komma till en fantastisk stad och organisation. Han var jätteglad för min skull och önskade mig ett stort lycka till.



Vilka förväntningar har du på den kommande säsongen, NHL, AHL…

– Självklart åker jag över för att ta en plats i NHL. Det är målsättningen. Sedan får vi se. Oavsett vad som händer kommer målsättningen vara NHL.



Om det blir AHL inledningsvis, hur kommer du resonera då?

– Då kommer jag göra allt i min makt för att förtjäna en plats i NHL-laget.



Att åka hem då finns inte med i tankarna?

– Nej. Jag känner att jag vill ge det en ärlig chans där borta, avslutar Jesper Frödén samtidigt som corona-vaccinering pågår på ena kortändan av ”Zinken” och övriga delen av fotbollsplanen är fylld av barn som spelar fotboll i den 30-gradiga solen.



FOTON: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån

