Blev målskytt - och hyllades av coachen

Vegas Golden Knights fick en drömstart på semifinalserien mot Montréal Canadiens. De vann alltså med 4-1, och leder matchserien med 1-0 i matcher.

När Shea Theodore gav Vegas ledningen i den första perioden var det första gången sedan match fyra mot Toronto som Montréal ens låg under i en match. Därefter hade de spelat sju raka matcher, utspridda över 20 dagar, utan att ligga under. 2-0 kom sedan från Alec Martinez innan supertalangen Cole Caufield klev fram och reducerade. Han sköt därmed sitt första slutspelsmål i karriären.

"KONSEKVENT VARJE GÅNG"

Sen klev en svensk in i handlingarna. 12:58 in i den andra perioden drog Alex Tuch iväg en skottpassning, som deadlinevärvningen Mattias Janmark kunde peta in från nära håll. Nyförvärvet gjorde därmed sitt fjärde slutspelsmål för Vegas Golden Knights - och belönades med en hyllning från coachen Peter DeBoer.

– Jag tycker (Nicolas) Roy, Tuch och Janmark var vår bästa kedja. Även i den första perioden där vi hade det lite tufft var det den kedja som var konsekvent varje gång jag skickade ut dem, sade han på presskonferensen.

Mattias Janmark gjorde 1+4 på 15 NHL-matcher för Vegas, och har under slutspelet gjort fina 4+4 på elva matcher. På presskonferensen efteråt fick han en fråga om just Nicolas Roy som var en av de Vegasspelarna som stack ut mest.

– Han var bra. Jag tycker alla i kedjan kom igång bra. Men han forecheckar bra, får klubban på mycket puckar och gör det svårt för försvararna. Vi får mycket tid i offensiv zon tack vare det, konstaterade han.

POÄNG AV KARLSSON

Lagets andra utespelarsvensk, William Karlsson, hade sedan en assist på Nick Holdens 4-1-mål. "Wild Bill" har varit i storform den senaste tiden, och gjorde poäng för femte matchen i följd.



Nästa match i serien spelas natten till torsdag, svensk tid.