Han skrev nytt kontrakt med Malmö Redhawks i januari, men kommer inte att spela i SHL den här säsongen. I stället väljer backtalangen Helge Grans blott 19 år gammal att flytta till USA efter att ha sajnats av Los Angeles Kings.

– Jag tänkte egentligen bara att man kanske inte får en sådan här chans så många gånger till, säger han till hockeysverige.se.

Träning med Malmö Redhawks varvat med besök i familjestugan i Halmstad. Så ser backtalangen Helge Grans sommar ut så här långt. Men nu är det inte Malmö som 19-åringen från Ljungby ska representera kommande säsong.

Grans skrev visserligen nytt kontrakt med Malmö så sent som i januari, men det revs när han härom veckan undertecknade ett treårigt rookiekontrakt med Los Angeles Kings i stället. NHL-klubben, som draftade honom som 35:e spelare i andra rundan i höstas, var angelägna om att få över svensken till Nordamerika på en gång.

– Det hörde av sig till agenterna och sa att de ville ha över mig, att de ville ha mig på nära håll för att kunna vara ännu mer närvarande i min utveckling. Det var så det gick till, förklarar han för hockeysverige.se.

– Jag tänkte egentligen bara att man kanske inte får en sådan här chans så många gånger till. Jag vill försöka ta den när den väl kommer. Jag är bara glad att de vill ha över mig och utveckla mig där. Det känns som de vill något med det och det känns bra.

"AHL KÄNNS RIMLIGAST SÅKLART"

Det är inte ovanligt att NHL-klubbarna väljer att sajna sina draftval i ett rätt tidigt skede, men många svenskar brukar efter det lånas ut till klubb i hemlandet ett eller till och med två år innan de verkligen drar över. Det var inte Kings intresserade av i det här fallet och Helge Grans hade heller inget emot att flytta.

– Nej, det här blir som en utbildning för mig att få komma över, lära känna allt och alla och prata engelska. Någon gång var målet att det ska här skulle hända, så det blir en bra livserfarenhet att komma över nu på en gång. Sedan just att de varit så tydliga med att de vill ta över mig för att kunna utveckla mig mer känns spännande. Som att de verkligen tror på mig, säger Helge Grans som är fullt införstådd med att NHL-debuten lär dröja.

– Ja, AHL känns rimligast såklart. Det är bara att göra det bästa man kan och se vad som händer.

Även om beslutet framstår som givet medger han att det krävdes en del betänketid innan han tacka ja till Kings erbjudande.

– Det var såklart jättesvårt. Jag har ju Malmö att tacka för det mesta. De har gjort mig till den jag är i dag och det var ett väldigt svårt beslut, för någonstans är det min trygga punkt att vara i Malmö. Jag har varit där i tre år och det har blivit hemma. Samtidigt var mitt mål att det här skulle hända någon gång och nu får man göra det bästa av det här och se till att göra rätt.

Helge Grans svarade för tolv poäng (3+9) på 43 SHL-matcher förra säsongen. Han gjorde det med en speltid på strax under tolv minuter per match – när han väl var ombytt. När Malmö nu tagit in offensivt lagda backar som Carl-Johan Lerby och Joakim Ryan inför kommande säsong såg möjligheterna till att få mer speltid där ganska små ut. Grans menar dock att det varit upp till honom själv att få spel mer.

– Jag var lite upp och ner under den här säsongen, som det kan vara för en ung spelare. Ibland får man lite istid och ibland får man mer. Det är det jag försöker jobba så mycket som möjligt med, att höja min lägstanivå och kunna spela mer och mer, resonerar han.

Helge Grans tränar med Malmö i sommar – trots att han inte blir kvar i klubben. Foto: Bildbyrån/Christian Örnberg

FÅTT RÅD AV HÄNDEMARK

Los Angeles Kings har en hel del svenskar i organisation. Adrian Kempe och Carl Grundström var ordinarie medan Tobias Björnfot och Lias Andersson också spelade en hel del NHL-matcher under säsongen. Dessutom fanns Jacob Moverare och Samuel Fagemo i farmarlaget Ontario Reign. Helge Grans har inte haft kontakt med någon av dem för att få insyn i hur det funkar i Kings organisation. Däremot en annan svensk som spelade för Kalifornien-rivalen San Jose Sharks den gångna säsongen.

– Jag har pratat en del med Fredrik Händemark som spelade därborta den här säsongen och har bott i närheten. Han har snackat lite om hur det funkar i AHL, att det är mycket upp och ned och att coacherna är annorlunda än här hemma i Sverige. Det är mycket tuffare än här hemma så det är något jag måste vara förberedd på, säger han.

En kille som Tobias Björnfot är bara ett år äldre än du och har redan spelat en hel del NHL-matcher. är det inspirerande att se att det går?

– Det är väldigt kul att se att det har gått bra för honom och att de valt att satsa på honom. När man ser det känner man att man själv kan få den chansen om man spelar bra och gör rätt saker. Det blir inspirerande när man ser alla unga spelare som får chansen hos dem.

– Kings är i en rebuild-fas och vill ha över sina unga spelare, föra ihop dem och låta alla lära känna varandra så att man kan bygga kemi. Det känns kul att få vara en del av det.

Hur tror du det blir att flytta över till Nordamerika och hur förbereder man sig på en sådan flytt?

– Som tur är har jag flyttat en gång tidigare när jag flyttade från Ljungby till Malmö. Nu blir det rätt mycket längre den här gången (skratt). Men jag tror ändå att mina tre år i Malmö har gjort mig lite förberedd på det här med att bo själv och ta hand om sig själv. Sedan tror jag det är bra att det finns svenskar där sedan tidigare som gått igenom samma sak, säger Helge Grans som på sikt hoppas få sällskap i Kalifornien.

– Jag flyttar över själv i början, men sedan kommer min flickvän (Cornelia) över. Hon jobbar nu men tänkte plugga på distans till hösten så vi hoppas att det ska funka att hon flyttar över då.

Foto: Bildbyrån/Andreas L Eriksson

Bortsett från den stora flytten och det stora äventyret i väst hoppas Helge Grans kunna ta revansch för fjolårets petning från JVM. Han blev då som sista spelare hemskickad från det förberedande lägret i Sundsvall.

– Det var väldigt tråkigt. JVM var något man verkligen hade velat spela, men som tur är har man ett år till där man får chansen att spela sig in i laget. Det är bara att göra sig bästa och se till att slå sig in i det laget, säger han som är revanschsugen.

– Det är det jag vill visa, att de gjorde fel som petade mig, för nu sitter det verkligen i huvudet att man vill ha en plats den här gången. Det är coacherna som bestämmer vilka som ska spela eller inte, men jag tänker försöka ta revansch.

TV: Helge Grans om att bli draftad av Los Angeles Kings

