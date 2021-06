FBK:s glädjebesked – backtalangen stannar

Färjestad har redan lastat på sitt lagbygge rejält med flera tunga nyförvärv. Nu kommer nästa positiva besked. Klubben får nämligen behålla backtalangen Albert Johansson ytterligare en säsong. Detroit Red Wings lånar ut honom till SHL-klubben under 2021/22.

UPDATE: The #RedWings have loaned defenseman Albert Johansson to Farjestad of the Swedish Hockey League. pic.twitter.com/ilPq7ofcGh