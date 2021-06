Draget: Låter världsstjärnan prata med andra

Seth Jones har redan meddelat Columbus att han inte vill förlänga det kontrakt som går ut efter kommande säsong. Mycket talar därför att han kommer trejdas inför eller under säsongen.

Nu kan också en annan av NHL:s riktigt stora backstjärnor vara på väg mot ett klubbyte. Dougie Hamilton som så sent som förra säsongen nämndes som Norris Trophy-favorit innan han skadade sig, får nämligen prata med andra klubbar.

Det är Sportsnets Elliotte Friedman som på twitter skriver att Carolina gett Hamilton, som alltså har utgående kontrakt, tillåtelse att prata med andra klubbar.

– Det öppnar för en sign-and-trade, skriver Friedman.

Insidern menar också att det här ger Hamilton möjlighet att se om Carolina ger det bästa budet, eller om mer pengar finns att hämta på andra håll.

Hamilton, som fyller 28 år i dagarna, gjorde 42 poäng på 55 matcher den här säsongen. Han slutade med det åtta i backarnas poängliga. Han har tidigare också spelat för Boston och Calgary.

Free agent-fönstret öppnar 28 juli.

