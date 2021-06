NHL-TIMMEN: Svensken som ligger bäst till för Conn Smythe Trophy

Agnarna har sållats från vetet. Nu är det bara fyra lag kvar i Stanley Cup-slutspelet och givetvis blir det stort fokus på dessa när NHL-timmen presenterar sitt 339:e avsnitt.

Det blir tippning på hur respektive semifinal slutar och en titt på den största favoriten att vinna Conn Smythe Trophy i de fyra återstående lagen. Den svensk som anses ligga bäst till i år är, lite överraskande, inte Victor Hedman.

DESSUTOM:

* Glad nyhet: livepodcast på Zoom 8 juli 20.00. Be there or be square!

* Boston Bruins säsong är över. Hur blir det med spelare som Tuukka Rask, David Krejci och Taylor Hall i framtiden?

* Vad sände Mark Scheifele för signaler när han efter Winnipeg Jets sorti ur slutspelet lade skulden på sin avstängning på NHL:s disciplinnämnd?

* Har Carolina Hurricanes råd att behålla Dougie Hamilton? Och blir Jack Adams Award-finalisten Rod Brind'Amour kvar som head coach?

* Hur ska Colorado Avalanche parera kommande års lönetaksutmaningar nu när Cale Makar och Gabriel Landeskog ska ha nya kontrakt?

* Och så en lurig Lindquiz signerad Jonatan Lindquist.

Detta och en hel del annat i det 339:e avsnittet av NHL-timmen!

Hållpunkter

0:00 – Tidernas längsta uppsnack…

10:25 – Därför är Vegas i konferensfinal

18:52 – Colorados lagbygge 2021-22: vad får Cale Makar i sitt nya kontrakt?

25:43 – Dåliga vibbar från lagkaptenen

33:03 – Tipset: Montreal-Vegas

36:58 – Bostons brister

40:20 – Ska Taylor Hall stanna – och vad är han värd?

44:25 – Håller Patrice Bergeronett år till?

48:55 – Bristande disciplin

52:25 – Kan Carolina släppa Dougie Hamilton?

1:05:11 – Tipset: Tampa Bay-Islanders

1:08:26 – Lag för lag: slutspelets MVP

1:13:29 – Lindquiz

Medverkande



Jonatan Lindquist

Uffe Bodin

Linus Hugosson

