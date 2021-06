Joel Lundqvists hyllning till Viktor Fasth

Joel Lundqvist spelar vidare minst en säsong till - men igår meddelade jämnårige Viktor Fasth att karriären nu är över. För hockeysverige.se berättar Lundqvist om sin syn på målvaktsikonen.

– Jag är grymt imponerad av hans karriär men har även respekt för honom som spelare och person, säger han.

Igår meddelade Viktor Fasth att han avslutar karriären efter ett VM-guld och två SM-guld. Totalt spelade han fem VM-turneringar och ett OS, men vid 39-års ålder är alltså karriären över.

En som uppskattat att ha haft Fasth som lagkamrat i Tre Kronor, men även att spela mot honom är jämngamla Joel Lundqvist.



- Jag är grymt imponerad av hans karriär men har även respekt för honom som spelare och person. Vi har haft många roliga turneringar ihop, säger Joel Lundqvist till hockeysverige.se och fortsätter:

- Svårigheten med att spela mot Viktor har varit hans fokus och tävlingsnärvaro. Påslaget man kunde se som motståndare. Det kände jag av även då jag hade honom i laget. Mentaliteten han hade var fantastisk att se. Självklart var han en grym målvakt.

Du har stått framför honom några gånger som anfallare, hur har det känts?

- (Skratt) Man vet hur han är, hetlevrad, och klart att vi ibland pratade om att få honom ur balans. Samtidigt har vi haft en annan personlig relation eftersom jag spelat med honom i landslaget, vilket gjort att jag gillar honom som person och människa.

- Personligen har jag haft svårt att bli riktigt förbannad på honom. Det har mer blivit att man garvat och gjort några små nyp på honom. Det har mer varit på den nivån.

Fasth och Lundqvist i en stekhet duell. Bildbyrån



Vad har Viktor Fasth betytt för landslaget vid sidan av isen under samlingar där ni båda varit med?

- Hela hans sätt att vara, en grym lagkamrat, hans inställning men även fokusering under match och träning. Just det här att han ändå kan växla om vid sidan av, att vara en bra lagkamrat på alla sätt och vis… Just den "kombon”, det är så man vill att det ska vara.



Hur tänker du kring att han nu slutar spela då kroppen inte tycks orka med så mycket mer?

- Klart att vi båda inte är unga längre. Vi får vara glada över att ha haft så långa och fina karriärer. Tyvärr är det oftast så att kroppen säger ifrån till slut. Det är inte många som kan spela hela vägen utan att skador är med och påverkar ett sådant beslut, avslutar Joel Lundqvist som ni möter i en längre intervju på hockeysverige.se under torsdagen.

