Tränarnas ordtjafs efter jättedramat: "Säljer in..."

– De säljer in ett narrativ att de är New York Saints och inte New York Islanders, sade han.

New York Islanders vann en elektrisk hockeymatch med 5-4 och leder nu med 3-2 i matcher mot Boston Bruins. Barry Trotz väloljade lagmaskin är återigen på väg mot semifinal.

Efter matchen snodde dock Bostontränaren Bruce Cassidy rubrikerna. Han gick till något som skulle kunna liknas vid en attack - mot domarna. Där drog han också upp New York Islanders, som han menar gett en falsk bild av dem själva vilket påverkat domarna och deras bedömning.

– Vi möter en väldigt respekterat stab, som vunnit Stanley Cup. Men de säljer in ett narrativ där borta, att de är New York Saints och inte New York Islanders. Att de spelar hårt och på rätt sätt. Men jag tycker vi spelar på exakt samma sätt, och de utvisningar vi drabbas av klarar de sig undan. Jag vet inte varför. Det är bra domare egentligen, de är ju kvar i slutspelet av en anlending.

"DE HAR GJORT ETT JÄTTEBRA JOBB"

Cassidy menar att det finns situationer varenda match, där Islanders klarar sig undan utvisningar på sånt som Boston straffas för. I natt satte New York-laget tre mål i powerplay.

– Det är höga klubbor och sånt varje match. Jag kan ta fram exempel efter exempel. Men vi kanske också måste sälja in det mer. Alla bedömningar går emot oss. Det jag säger är inte att varje utvisning vi åker på suger, men samma situationer måste få samma bedömning, fortsatte Bostontränaren.

– Men de har gjort ett jättebra jobb att sälja in det narrativet, att de spelar rent. Men tro mig: De gör lika många saker som vi gör. Det handlar bara om att ge dem utvisningar. Det här är frustrerande. Domarna var inte bra idag, jag ska inte ljuga.

"FÖRSTÅR INTE"

New York Islanders coach Barry Trotz fick chansen att replikera på Cassidys utspel - och var oförstående till kritiken.

– Jag förstår inte vad han menar med det. Vi är ett av de lag som dragit på oss minst utvisningar genom hela säsongen. Du får fråga honom vad han menar med det där.

Islanders är nu alltså bara en seger från avancemang, efter att man i natt gått från 2-2 till 5-2 och stått för ett mäktigt segerryck. Två reduceringar från Boston i den sista perioden räckte inte.

– Jag önskar att vi hade haft fem, tio minuter till på oss att kvittera. Det är frustrerade nu, men vi måste släppa det här och göra oss redo för match sex. Vi har varit det bättre laget, men idag gick det inte vår väg, säger David Pastrnak som gjorde två Bostonmål.

Boston - New York Islanders 4-5

Boston: David Pastrnak x2, Brad Marchand, David Krejci

Islanders: Mathew Barzal, Kyle Palmieri, Josh Bailey, Jordan Eberle,Brock Nelson