Nominerad till NHL-priset – för tionde året i rad

Snart finns det nästan skäl för att döpa om Selke Trophy till "Patrice Bergeron Trophy".

Under söndagen gick NHL nämligen ut med de nominerade till priset som 'NHL:s bästa defensiva forward' och Begeron fanns då med bland de tre nominerade.

Patrice Bergeron har därmed varit en finalist till priset tio år i rad (!), vilket är flest i NHL-historien. Han har tagit hem utmärkelsen vid fyra tillfällen och tangerar därmed rekordet för flest Selke-vinster med Montréal Canadiens-legendaren Bob Gainey. Om Bostonkaptenen skulle vinna i år skulle han dock skriva historia då ingen tidigare har tagit hem Selke fem gånger.

De övriga två som är nominerade till priset är Florida Panthers-kaptenen Aleksander Barkov samt lagkaptenen för Vegas Golden Knights, Mark Stone.

