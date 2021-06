VM-domare död i bilolycka – blev 33 år gammal

Den amerikanske VM-domaren Jamie Huntley-Park har avlidit i en bilolycka.

Hon blev bara 33 år gammal.

– Jamie var en otroligt ambitiös och duktigt hockeydomare. Hon var en förebild för så många domare, säger den svenske domaren Maria Furberg till hockeysverige.se.



Det är IIHF som skriver på sin hemsida att Jamie Huntley-Park har dött efter en bilolycka hemma i USA.

Hon satt i bilen tillsammans med sin make Ryan Park när en bil som körde i fel färdriktning på en motorväg vid San Diego kraschade in i deras bil. Jamie och Ryan, som båda jobbade som poliser, omkom i kraschen.

We were deeply saddened to learn about the death of American referee Jamie Huntley-Park, 33, who was killed in a car accident. She would have officiated at the #WomensWorlds in August. RIP.🖤



Read more at ⤵️https://t.co/KxMVLb18Ec