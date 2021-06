Vände och vann – inför fullsatta läktare

Efter en mållös förstaperiod kunde William Karlsson bryta dödläget i mittperioden, då han snodde åt sig pucken framför mål innan han rakade in en backhand bakom Philipp Grubauer i Avalanche-målet.

Colorado både kvitterade och tog ledningen, där "Avs" 1–1-mål i den andra perioden gjordes av Carl Söderberg, men Vegas skulle inte låta matchen rinna dem ur händerna.

Först kvitterade Jonathan Marchessault matchen med drygt fem minuter kvar att spela – och bara 45 sekunder senare styrde Max Pacioretty in det avgörande 3–2-målet.

– När vi får det där tredje målet så ringer det bara i öronen, säger Vegasstjärnan Mark Stone enligt The Athletics Jesse Granger.



Slutspelsspektaklet utspelade sig inför 17 504 åskådare i T-Mobile Arena – som därmed hade lapp på luckan för första gången sedan coronaviruset satte klorna i samhället för över ett år sedan.

– Efter det tredje målet gjorde jag en viktig räddning och alla ropar bara ditt namn. Jag fick gåshud. Jag får det nu också när jag tänker på det. Det är det här som gör det så roligt att spela, säger målvakten Marc-André Fleury som gjorde 18 räddningar i matchen.

