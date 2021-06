General managern bekräftar: "En spelare vi diskuterar"

Först försvann Jonatan Berggren till Detroit Red Wings.

Sedan valde Pär Lindholm att utnyttja sin out-klausul och skriva på för Ak Bars Kazan i KHL.

Under torsdagskvällen kom sedan beskedet att Andreas Wingerli lämnar Skellefteå AIK för spel i Colorado Avalanche.

Av allt att döma försvinner även Jesper Frödén efter sin succésäsong.

Tunga spelartapp för SHL-klubben, som nu tvingats ut på spelarjakt på nytt.

– Vi kollar brett, både på svenska och utländska spelare. Men det är tre forwards som ska in och då vill vi att minst en ska vara center. Sen kommer det nog ta lite längre tid än grundplanen var då vi just nu inte kan se hela menyn av spelare eftersom många avvaktar vad som händer i NHL/Nordamerika samtidigt som spelare i Nordamerika avvaktar vad som händer i NHL. Så det kan nog bli så att hela truppen inte är klar när vi går på is i augusti, säger general managern Erik Forssell till Norran.



"EN SPELARE SOM VI DISKUTERAR"

Skellefteåbossen vill inte gå in på namn, men medger att Martin Lundberg, som vann SM-guld med Växjö i våras och är fostrad i Skellefteå AIK, är aktuell för en återkomst.



– Han är från Skellefteå och en spelare som vi diskuterar. Sen exakt vilka typer av spelare vi i slutändan behöver och landar i återstår att se, säger Forssell.

I skrivande stund har Skellefteå tio forwards på a-lagskontrakt inför den kommande säsongen.

