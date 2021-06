Stjärnmålvaktens tavla sänkte Islanders

Ryske burväktaren Semyon Varlamov har varit en av New York Islanders absoluta nyckelspelare under säsongen och fanns ett tag med i diskussionerna om Vezina Trophy, priset som delas ut till ligans bästa målvakt.

I natt stod ryssen återigen för en fin insats då han räddade 39 skott i mötet med Boston Bruins – men det var det sista skottet som han inte lyckades rädda som blev fallet för Islanders.

Efter att Mathew Barzal kvitterat matchen till 1–1 i den tredje perioden så gick matchen till förlängning, där Bostonstjärnan Brad Marchand emellertid bara behövde drygt tre och en halv minut på sig att avgöra.

"ETT KONSTIGT SKOTT"

Marchand skrinnade längst med sargen på den vänstra sidan av zonen innan han från en i princip omöjlig vinkel skickade in ett skott mot mål som Varlamov släppte förbi sig.



Storspelet i ordinarie matchtid var förgäves.

– Jag måste få se reprisen. Vi har just avslutat matchen och jag har inte sett någon repris. Jag måste få gå tillbaka till omklädningsrummet och se den igen, så jag har inget riktigt svar just nu, säger Varlamov till NHL.com.

– Det var ett konstigt skott, men pucken hittade in. Så jag antar att det var bra gjort av Marchand.



"INGET JÄTTEBRA MÅL"

Desto gladare var Marchand.



– Det var självklart inget jättebra mål, men varje puck, speciellt i slutspelet, har en chans att gå in. Varje lag pratar om att ta vara på alla chanser man kan få att skjuta pucken på mål. Det här är ett exempel på det, säger Marchand.



Bruins vann matchen med 2–1 och leder även matchserien med 2–1 efter Marchands avgörande.

– Jag tycker att vi var det klart bättre laget i den tredje perioden. Vi går in till övertiden med den attityden, säger Bruinstränaren Bruce Cassidy.

– Killarna gjorde ett bra jobb.



New York Islanders – Boston Bruins 1–2 e. sd (0–1, 0–0, 1–0, 0–1)

New York: Mathew Barzal (1).

Boston: Craig Smith (2), Brad Marchand (5).