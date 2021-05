Tjeckien vinner måstematchen – dåligt resultat för Sverige

Tjeckien vinner dagens match mot Danmark med 2-1 efter stor straffdramatik.

Det innebär att Sverige fortfarande kan missa kvartsfinal även om det skulle bli seger mot Ryssland i kväll.

Det här var en match som var nästan lika viktig för Sverige som den var för Tjeckien och Danmark.

Vinst för Danmark skulle vara ett drömresultat för Tre Kronor samtidigt som det skulle innebära att Tjeckien missar kvartsfinal.

Vinst för Tjeckien skulle göra det hela mycket tuffare för Sverige då de skulle kunna missa kvartsfinal även om det skulle bli vinst mot Ryssland i kväll.

Det började ljust för skandinaverna då Nicklas Jensen chockade tjeckerna redan efter knappt fyra minuters spel och Danmark skulle sedan bibehålla ledningen 1-0 under väldigt lång tid.

Över 40 minuter efter 1-0-målet kunde Tjeckien dock slutligen kvittera efter att ha bränt flera chanser. Chicago Blackhawks-stjärnan Dominik Kubalik satte 1-1 och det blev sedan ett högdramatiskt avslut på matchen då båda lagen jagade ett 2-1-mål innan 60 minuter var spelade.

Tjeckien fick sedan ett powerplay precis i slutet av den tredje perioden och pressade på för men Danmark, med målvakten Sebastian Dahm i spetsen, stod emot och tvingade matchen till förlängning.

Väl där fick Tjeckien ett powerplay efter en klumpig utvisning av Danmark. Då kunde Filip Hronek smälla dit pucken för 2-1 till tjeckerna. Trodde han.

Målet videogranskades dock för offside och domarna kom då fram till att Tjeckien var offside i uppbyggnaden till målet då en tjeckisk spelare lyfter på sin ena skridsko när han korsar blålinjen.

Ställningen var därmed fortsatt 1-1 och Danmarks hopp i hockey-VM levde då fortfarande. Danskarna lyckade då hålla undan för att för att tvinga fram ett straffavgörande.

I straffläggningen blev det stor dramatik då båda lagen bytte målvakter mitt under straffläggningen och den förre Röglemålvakten Roman Will byttes då in och räddade den avgörande straffen för att se till att Tjeckien vinner med 2-1.

Det innebär att Danmarks hopp om att nå slutspel släcks.

TV: Coachskola med Fredrik Andersson i Studio Oddset