Så ska storstjärnan stoppas: "Medvetna om vilken spelare han är"

– Det är viktigt att krympa ytorna runt honom, säger Rickard Rakell.

Efter 3-1-segern mot Slovakien igår har Tre Kronor alltjämt chansen att gå till kvartsfinal. Det krävs dock seger också mot det ryska VM-laget i kväll - och lite hjälp från övriga lag - för att det ska bli något slutspel för svensk del.

De kommer dock möta tuffast möjliga motstånd. Till kvällens match är både Washingtons Dmitrij Orlov och St. Louis Vladimir Tarasenko spelklara efter att ha suttit i karantän den senaste veckan. Orlov är i första hand en defensivt stark back, medan Tarasenko som bekant är en världsforward som per omgående går in och blir hela VM:s största stjärna. En gång har han gjort 40 mål under en NHL-säsong, och ytterligare tre gånger har han gjort 30 mål. De senaste två åren har han haft stora skadeproblem, och bara gjort 7+17 på 34 matcher. Men det är tydligt att det är en spelare Sverige har respekt för.

Rickard Rakell har mött Tarasenko en hel del under åren i NHL.

– Det är viktigt att inte ge honom så mycket tid. Han har ett grymt bra skott och är väldigt stark på puck. Jag tror det är viktigt att krympa ytorna runt honom och inte låta honom komma med så mycket fart när han får komma en mot en mot våra backar. Jag vet av erfarenhet att det kan bli tufft då, sade Tre Kronor-stjärnan på en pressträff inför matchen.

TARASENKOS OMGIVNING

Tarasenko ser ut att matchas i en kedja med Ivan D. Morozov och Anton Burdasov.

– Det är ännu ett tecken på att de försöker sprida ut sitt målskytte på tre kedjor. De har ett bra lag här, med spets i varje kedja utom möjligtvis den sista som är mer hårdjobbande, säger förbundskaptenen Johan Garpenlöv.

Hur ska man hantera Tarasenko?

– Nummer ett, så är alla medvetna om vilken spelare han är. Han behöver inte så många lägen för att göra mål. Sen får vi se exakt hur mycket han spelar och sådana saker, eftersom han inte spelat tidigare. Men vi måste veta när han är på isen och måste ligga nära honom och inte ge honom så mycket tid, menar Garpenlöv.

Medan Sverige haft samma lag på plats genom hela turneringen får Ryssland nu in två nya namn - vilket kan stöka till truppbygget en aning. "Garpen" räknar dock inte med att det är någon fördel att möta Ryssland just idag, med tanke på det.

– Den möjligheten finns ju, när det kommer in spelare, att man på något sätt ställer sig vid sidan om och tittar på vad de ska göra, vilken plats de ska ta och vilken roll jag får nu. Så det blir en liten rörelse i truppen, naturligtvis. Men de har en ganska bred och stark trupp här, så jag tror det kommer flyta på ganska bra i deras grupp. Tarasenko är en spetsspelare så det är ganska tydligt var han ska spela. Jag räknar inte med att vi ska få allt för mycket fördelar, utan jag förväntar mig ett bra Ryssland, säger förbundskaptenen.

"INNE I DEN HÄR DESPERATIONEN"

Efter de två inledande förlusterna har Sverige vunnit tre av fyra matcher. Nu väntar en sista ödesmatch som måste vinnas för att kvartsfinalhoppet ska leva.

– Vi är väldigt laddade inför i kväll och vet vad som gäller. Vi är inne i den här desperationen som behövs och som vi spelat med de senaste fyra matcherna. Vi vet vad som gäller, det är tre poäng som ska in om vi ska ha någon chans att gå vidare. Det finns inget annat i tankarna just nu, utan det är bara vinst som gäller, säger Rickard Rakell.

Pucken släpps klockan 19:15 i kväll.

TV: Coachskola med Fredrik Andersson i Studio Oddset