Poängkung i J20 Nationell – lämnar för collegespel

Redan säsongen 2019/20 snittade Alexander Lundman över en poäng per match i J20-serien och den gångna säsongen blev 19-åringen hela ligans poängbästa spelare när han skrapade ihop hela 36 poäng på 19 matcher i HV71-tröjan.

Men något vidare spel i HV71 – eller Sverige, för den delen – blir det inte för Lundman nästa säsong. I stället väntar spel på college med Bemidji State University.

Alexander Lundman (HV71 J20) has committed to Bemidji State University for 2021-2022. @BSUBeaversMHKY @HV71