Så har de Hockeyallsvenska lagen värvat hittills

De Hockeyallsvenska klubbarna rekryterar just nu för fullt. Vissa har fortfarande stora luckor att fylla, andra har snart en full trupp. Nu går hockeysverige.se igenom samtliga lagens rekryteringar, spelarförluster och kontraktsförlängningar.

Hockeyallsvenskan avslutades för lite mer än två veckor sedan och klubbarna har redan börjat rekrytera för fullt. Vissa har snart fyllt truppen till nästa säsong och vissa lag är fortfarande kvar i startfållorna.

De 14 lagen i ligan är nu spikade och samtliga har börjat röra sig på spelarmarknaden. Hockeysverige.se gör nu en genomgång av samtliga lagens värvningar, förlängningar och spelarförluster inför nästa säsong. Frågan är vilket lag som står sig bäst inför nästa säsong?

(Endast bekräftade övergångar - källa: eliteprospects.com)



IF TROJA-LJUNGBY

Nyförvärv:



Carl Ehrnberg, b, Västerås IK.

Kontraktsförlängning:



Emil Eriksson, f.

Kevin Karlsson, b.

Niklas Enberg, b.

Alexander Bjurström, fw.

Wictor Ragnewall, mv.

Jesper Ylivainio, fw.

Karl Olovsson, fw.

Jesper Emanuelsson, fw.

Daniel Karlsson Thörnros, fw.

Förluster:

Victor Gagic, fw, Halmstad Hammers HC.

Tim Bothén, b, KRIF Hockey.

Noa Lindqvist Muci, fw, KRIF Hockey.

Linus Andersson, b, Hanhals IF.

Emil Ekholm, fw, klubblös.

Lukas Sjöblom, fw, klubblös.

Simon Wester, fw, klubblös.

Anton Hjalmarsson, mv, klubblös.

Martin Fransson, b, klubblös.

Adam Johansson, b, klubblös.

Spelare på kontrakt:

Målvakter: 1

Backar: 3

Forwards: 7



Kommentar:

Nu är de tillbaka. Tre säsonger blev det för Troja-Ljungby i Hockeyettan innan laget återigen kunde ta klivet upp i Hockeyallsvenskan. Frågan är hur länge de kan hålla sig kvar? Troja-Ljungbys senaste sejour i Hockeyallsvenskan blev bara en säsong och nu är målet till nästa säsong att hänga kvar i allsvenskan.

För att göra det krävs en del uppdateringar i truppen. Just nu är Carl Ehrnberg det enda nyförvärvet som plockats in. Ehrnberg kommer från sin första hela säsong i Hockeyallsvenskan och har genom det samlat på sig lite rutin.

Utöver nyförvärvet har man lyckats förlänga kontraktet med åtta spelare från förra säsongen. Samtliga spelarna, som har förlängt, var starkt bidragande i kvalspelet till Hockeyallsvenskan. Alexander Bjurström är den poängstarkaste förlängningen från förra säsongen, men även Olovsson, Karlsson, Ylivainio och Emanuelsson visade prov på stark produktion i kvalet. Wictor Ragnewall vaktade målet i samtliga kvalmatcher och är även han en viktig förlängning för nykomlingarna. Den senaste förlängningen var förmodligen den viktigaste då laget säkrade kaptenen och trotjänaren, Daniel Karlsson Thörnros, signatur i en säsong till.

KRISTIANSTADS IK

Nyförvärv:



Jakob Stridsberg, b, HC Dalen.

Frederik Dichow, mv, Odense Bulldogs.

Kristoff Kontos, fw, Bodens HF.

Isak Renemark, b, Rögle BK.

Robin Carlsson, fw, BIK Karlskoga.

Trevor Cheek, fw, Rödovre Mighty Bulls.

Deven Sideroff, fw, HC Innsbruck.

Simon Ericsson, b, Tyringe SoSS.

Linus Pettersson, fw, Modo Hockey.

Kontraktsförlängning:



Herman Hansson, fw.

Erik Flood, b.

Förluster:

Lucas Edmonds, fw, Kingston Frontenacs.

Fredrik Hansson, fw, pension

Gustav Willman Borvik, fw, Södertälje SK

William Pethrus, b, BIK Karlskoga

Kalle Miketinac, fw, Mora IK

Alexander Molldén, b, Västerås IK

Acke Ringström, b, pension

Viktor Wahldén, b, Tyringe SoSS

Spelare på kontrakt:

Målvakter: 1

Backar: 4

Forwards: 7



Kommentar:



Kristianstad har två tuffa säsonger bakom sig, men har överlevt bägge. Med bara åtta vinster i ordinarie speltid förra säsongen är målet garanterat högre än så i år. Kristianstad har redan plockat in nio nya spelare och det kommer vara ett nytt Kristianstad som ställs på isen till nästa säsong.

Av nyförvärven är det bara Robin Carlsson som har spelat en hel säsong i Hockeyallsvenskan. Trots detta finns det några doldisar från Hockeyettan som kommer kunna komma in och leverera. Kristoff Kontos får nog ses som ett av de intressantare namnen. Förra säsongen sprutade Kontos in poäng i Hockeyettan och slutade som trea i poängligan. Utöver Kontos sticker även Trevor Cheek, Deven Sideroff och Frederik Dichow ut på värvningsfronten. Cheek imponerade förra säsongen i Danmark, där han noterades för drygt en poäng per match. Sideroff kommer från spel i ICEHL och gjorde där 38 poäng på 48 matcher. Målvaktstalangen Dichow är med i Danmarks VM-trupp och kommer till nästa säsong göra sin första hela seniorsäsong, vilket blir spännande. Förra säsongen blev det endast sex matcher för målvakten som är draftad av Montréal Canadiens.

Utöver värvningarna får man inte heller glömma bort de två förlängningarna med Erik Flood och Herman Hansson. Backen, Flood, slutade på en tredjeplats i lagets interna poängliga förra säsongen och Hansson fortsätter bära vidare lagsjälen när han går in i sin sjätte säsong i klubben.

MODO

Nyförvärv:

Tex Williamsson, mv, IK Oskarshamn

Erik Karlsson, fw, KooKoo

Oscar Pettersson, fw, Västerviks IK

Filip Hasa, b, Almtuna IS

Markus Modigs, fw, IK Oskarshamn

Pontus Näsén, b, IK Oskarshamn

Isak Wallin, mv, Mora IK

Kontraktsförlängning:

Kevin Andersson, b.

Filip Sveningsson, fw.

Max Tjernström, fw.

Oscar Nordin, fw.

Förluster:

Patrik Karlkvist, fw, IK Oskarshamn.

Villiam Haag, fw, klubblös.

Valentin Zykov, fw, klubblös.

Michael Boivin, b, klubblös.

Linus Lundin, mv, klubblös.

Markus Persson, fw, klubblös.

Tobias Åhström, fw, klubblös.

Anton Öhman, b, klubblös.

Oliver Dackell, mv, klubblös.

Anthony Peters, mv, klubblös.

Frank Corrado, b, Dinamo Riga.

Kalle Jellvert, fw, klubblös.

Alexander Ytterell, b, HV71.

Linus Pettersson, fw, Kristianstads IK.

William Wallinder, b, Rögle BK.

William Strömgren, fw, Rögle BK.

Brendan Mikkelson, b, Cardiff Devils.

Spelare på kontrakt:

Målvakter: 2

Backar: 6

Forwards: 10



Kommentar:



I Modo har det hänt otroligt mycket inför nästa säsong. Hela 17 spelare har lämnat och sju stycken har än så länge anslutit. Modo har säkrat upp målvaktsparet Tex Williamsson och Isak Wallin, som båda känns intressanta. Båda målvakterna har sedan tidigare erfarenhet av spel i Hockeyallsvenskan. Williamsson har även samlat på sig en del SHL-rutin under de två senaste säsongerna i IK Oskarshamn.

Mattias Karlin plockade med sig Oscar Pettersson från Västerviks IK, där han har gjort två hela säsonger. Markus Modigs och Pontus Näsén har inte sprutat in poäng de senast två säsongerna, men kommer till Modo med SHL-rutin. Den unge backen Filip Hasa har nu två säsonger i Hockeyallsvenskan med Almtuna i ryggen och kanske kan han under nästa säsong få sitt stora genombrott. Forwarden Erik Karlsson kommer senast från tre säsonger i finska KooKoo och har under karriären samlat på sig erfarenhet av spel i SHL, AHL och Hockeyallsvenskan. Karlssons senaste säsong i allsvenskan noterades han för 28 poäng på 53 spelade matcher i Timrå när laget tog klivet upp till SHL.

Tappet av poängkungen, Patrik Karlkvist, kommer definitivt kännas av, men det finns en hel del andra spelare som kommer vilja axla det ansvaret.

Tex Williamsson. Foto: Bildbyrån/Erik Mårtensson

HC VITA HÄSTEN

Nyförvärv:

Colby Sissons, b, Florida Everblades

Corey Mackin, fw, Allen Americans.

Victor Björkung, b, Frisk Asker.

Kontraktsförlängning:

-

Förluster:

August Hedlund, mv, Väsby IK.

Kim Johansson, b, Luleå HF.

Emil Lundberg, fw, Sparta Sarpsborg.

Alexandre Lavoie, fw, Västerås IK.

Karl Påhlsson, fw, klubblös.

Jens Holmström, fw, klubblös.

Hunter Fejes, fw, klubblös.

Christian Engstrand, mv, klubblös.

Mark McNeill, fw, klubblös.

Patrick Blomberg, fw, klubblös.

Spelare på kontrakt:

Målvakter: 0

Backar: 2

Forwards: 3



Kommentar:

Vad ska man säga? Vita Hästen har plockat in tre spelare och inte förlängt kontraktet med någon. Just nu har Norrköpingsklubben fem spelare på kontrakt och en värvningsstorm är att vänta. Med det sagt så är Colby Sissons en väldigt intressant värvning. Den amerikanske backen imponerade under sin tid i den kanadensiska juniorligan WHL och har under de senaste tre säsongerna fördelat sin speltid mellan AHL och ECHL. Även värvningen av Corey Mackin är intressant. Likt Sissons är det svårt att veta vilken nivå de kommer in med. Mackin har gjort det bra i farmarligan till AHL och hittade nätet hela 27 gånger förra året.

ALMTUNA IS

Nyförvärv:

Georgs Golovkovs, fw, Odense Bulldogs.

Alexander Svensson, b, AIK.

Kontraktsförlängning:

Oliver Håkanson, mv.

Tobias Liljendahl, fw.

Oscar Leijon, mv.

Johan Eriksson, fw.

Jesper Norbäck, fw.

Förluster:

Erik Hanses, mv, klubblös.

Oscar Pentler, fw, klubblös.

Richard Nilsson Sahlin, fw, klubblös.

Christian Hägg, fw, klubblös.

Filip Hasa, b, Modo hockey.

Marcus Karlström, b, HV71.

Martin Mellberg, fw, Tingsryds AIF.

Spelare på kontrakt:

Målvakter: 2

Backar: 4

Forwards: 9



Kommentar:

Almtunas tuffaste tapp är Marcus Karlström, Martin Mellberg och Filip Hasa. Karlström och Mellberg var ledande spelare under förra säsongen. Hasa, som nämnt ovan, har gjort det bra de senaste två säsongerna och har ett eventuellt genombrott i sig. För att täcka upp luckorna har Uppsalalaget plockat in forwarden Georgs Golovkovs och backen Alexander Svensson. Golovkovs kommer närmast från spel i Hockeyettan och i Danmark. Under säsongen har han noterats för 45 poäng på 37 matcher och nu hoppas han och Almtuna nog att den produktionen fortsätter nästa säsong. Svensson imponerade stort under förra säsongen då han noterades för 30 poäng på 27 spelade matcher i Hockeyettan. Svensson avslutade säsongen i AIK där det aldrig blev någon succé, men nu får han istället en chans att visa att han håller för Hockeyallsvenskt spel i Almtuna. Almtunas viktigaste förlängningar är Johan Eriksson och Jesper Norbäck som båda visade prov på hög kvalitet under förra säsongen.

Alexander Svensson. Foto: Ronnie Rönnkvist

AIK

Nyförvärv:

Axel Wemmenborn, fw, Malmö Redhawks.

Lucas Carlsson, fw, Södertälje SK.

Steven Johnson, b, Vienna Capitals.

Max Gerlach, fw, HC Innsbruck.

Kontraktsförlängning:

Sebastian Falk, fw.

Filip Bratt, b.

Fredric Weigel, fw.

Max Lindholm, fw.

Förluster:

Lukas Macklin, fw, klubblös.

Kim Tallberg, fw, klubblös.

Jacob Svensson, fw, klubblös.

Isak Salqvist, fw, klubblös.

Vojtech Polak, fw, klubblös.

Elias Lindström, fw, klubblös.

Anton Karlsson, fw, klubblös.

Christian Kåsastull, b, klubblös.

Simon Fernholm, klubblös.

Amil Krupic, b, klubblös.

Johan Johnsson, fw, IK Oskarshamn.

Edvin Olofsson, mv, Västerviks IK.

Alexander Svensson, b, Almtuna IS.

Fredric Jansson, b, Hudiksvalls HC.

Claes Endre, mv, IF Björklöven.

Spelare på kontrakt:

Målvakter: 0

Backar: 4

Forwards: 8



Kommentar:

AIK har förlängt kontraktet med både Fredric Weigl och Max Lindholm, vilket kommer att vara viktigt till nästa säsong. Se slutade etta respektive tvåa i laget interna poängliga förra säsongen. Utöver förlängningarna har AIK plockat in fyra spelare till nästa säsong. Axel Wemmenborn kommer från fyra säsonger i SHL med Malmö Redhawks och tar nu klivet ner i Hockeyallsvenskan igen. I SHL blev det 39 poäng på 190 matcher. Senaste gången han gjorde en hel säsong i allsvenskan noterades centern för 22 poäng på 52 matcher i IK Pantern. Utöver Wemmenborn har AIK även satsat på Lucas Carlsson som har fem säsongers erfarenhet av spel i Hockeyallsvenskan. Backen Steven Johnson har plockats in från ICEHL likt centern Max Gerlach och de båda är intressanta namn till nästa säsong. Det tyngsta tappet är Johan Johnsson som lämnar AIK för IK Oskarshamn efter en fin säsong.

TINGSRYDS AIF

Nyförvärv:

Tomas Rydén, mv, Vimmerby HC.

Carl Hjälm, mv, Östersunds IK.

Martin Mellberg, fw, Almtuna IS.

Tobias Fladeby, fw, American International College.

Allan McShane, fw, Oshawa Generals.

Kontraktsförlängning:

Jakob Heljemo, fw.

Elias Gunnarsson, b.

Sebastian Åkesson, fw.

William Fransson, b.

Léon Lerebäck, b.

Förluster:

Jonatan Harju, fw, Södertälje SK.

Felix Olsson, fw, Södertälje SK.

Albin Johansson, b, Linden Hockey.

Anton Svensson, fw, Västerås IK.

Filip Cederqvist, fw, Djurgårdens IF.

Adam Åhman, mv, klubblös.

Rasmus Bengtsson, b, Djurgårdens IF.

Andreas Ljunggren, mv, Mora IK.

Oliver Nilsson, fw, Nybro Vikings IF.

Ludvig Claesson, b, Växjö Lakers HC.

Hannes Johansson, fw, Nybro Vikings IF.

Spelare på kontrakt:

Målvakter: 2

Backar: 3

Forwards: 5



Kommentar:

Tingsryd stod inför säsongen helt utan några kontrakt och sportchefen Magnus Bogren har fått kriga ordentligt för att få ihop en trupp. Just nu har man säkrat kontrakt med nio spelare, varav fyra är nyförvärv. Tingsryd har blivit isärplockade efter förra säsongen och har tappat namn som Anton Svensson, Felix Olsson, Jonatan Harju, Rasmus Bengtsson, Filip Cederqvist och Andreas Ljunggren. Detta innebär att de fem spelarna som toppade den interna poängligan samt lagets förstemålvakt har lämnat för andra klubbar. Till nästa säsong har Tingsryd säkrat upp målvaktsparet genom värvningarna av Hockeyettan-målvakterna Tomas Rydén och Carl Hjälm. Almtuna har även plockat in den norske forwarden Tobias Fladeby och den tidigare Almtuna backen Martin Mellberg. Fladeby kommer närmast från fyra år i collegeligan NCCA där han har imponerat. Under den förkortade säsongen noterades Fladeby för 18 poäng på 16 spelade matcher. Allan McShane är Tingsryds senaste nyförvärv och har i OHL varit en poängmaskin. Förra säsongen spelade han i Slovakien, där det inte blev samma poängproduktion, men ändå tolv poäng (5+7) på 20 spelade matcher.

Tobias Fladeby. Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån

VÄSTERÅS IK

Nyförvärv:

Anton Svensson, fw, Tingsryds AIF.

Daniel Gunnarsson, b, Leksands IF.

Alexander Molldén, b, Kristianstad.

Mikael Frycklund, fw, Linköping HC.

Alexandre Lavoie, fw, HC Vita Hästen.

Ludvig Jardeskog, b, Västerviks IK.

Alexander Rauchenwald, fw, EC Salzburg.

Johan Gustafsson, mv, Rögle BK.

Linus Ryttar, mv, Väsby IK.

Ludvig Östman, b, Borlänge HF.

Kontraktsförlängning:

Jimmie Jansson Lorek, b.

Jesper Johansson, fw.

Marcus Bergman, fw.

William Wikman, fw,.

Lukas Zetterberg, fw.

Alexander Lunsjö, fw.

Gabriel Kangas, fw.

Förluster:

Fredrik Johansson, fw, pension.

Carl Ehrnberg, b, IF Troja-Ljunby.



Spelare på kontrakt:

Målvakter: 2

Backar: 6

Forwards: 12



Kommentar:

Västerås har förstärkt rejält inför nästa säsong. De har fyllt på med de intressanta namnen Johan Gustafsson, Daniel Gunnarsson, Anton Svensson Mikael Frycklund, Alexandre Lavoie och Alexander Rauchenwald. Gustafsson och Gunnarsson har lång erfarenhet av spel på högre nivå. Anton Svensson kommer från en succésäsong i Tingsryd. Frycklund gjorde 43 poäng senast han spelade i Hockeyallsvenskan säsongen 2018/19. Alexandre Lavoie kom in under säsongen i Vita Hästen och noterades för 18 poäng på 20 matcher. Rauchenwald har gjort det bra i ICEHL och Västerås hoppas nog på att den produktionen fortsätter. För att sammanfatta: Västerås har plockat in många intressanta namn och då har förlängningarna med flera nyckelspelare inte ens nämnts.

Daniel Gunnarsson. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

MORA IK

Nyförvärv:

Axel Bergkvist, b, BIK Karlskoga.

Kalle Miketinac, fw, Kristianstads IK.

Andreas Ljunggren, mv, Tingsryds AIF.

Paul Bittner, fw, Väsby IK.

Gustav Berglund, b, Frölunda HC.

Kontraktsförlängning:

Viktor Larsson, b.

Isac Andersson, fw.

Filip Lennström, fw.

Johan Persson, fw.

Måns Carlsson, fw.

Förluster:

Charles Eklund, fw, Väsby IK.

Olof Lindbom, mv, klubblös.

Oscar Eklind, fw, Brynäs IF.

Jonathan Granström, b, pension.

Adam Helldén, fw, Borlänge HF.

Wilson Johansson, fw, Forshaga IF.

Ludvig Larsson, fw, Rögle BK.

Isak Wallin, mv, Modo hockey.

Spelare på kontrakt:

Målvakter: 2

Backar: 7

Forwards: 10



Kommentar:

Mora IK har agerat på spelarmarknaden och plockat in fem nya spelare. Paul Bittner och Andreas Ljunggren får ses som de största nyförvärven. Bittner kommer från en kort sejour i Väsby IK, där han noterades för 13 poäng på 14 spelade grundseriematcher. Innan tiden i Väsby har han fyra säsonger i AHL på CV:et. Ljunggren kommer från en bra säsong i Tingsryd och vaktade målet i 32 av lagets matcher under säsongen. Utöver nyförvärven sticker även förlängningarna med Johan Persson och Måns Carlsson ut. De slutade på en femte- och sjätteplats i lagets interna poängliga den föregående säsongen och kommer säkert sikta på att återupprepa det.

Andreas Ljunggren. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

VÄSTERVIKS IK

Nyförvärv:

Mattias Wigley, fw, Vimmerby HC.

Edvin Olofsson, mv, AIK.

Kontraktsförlängning:

Ryan Gropp, fw, Västerviks IK.

Förluster:

Oscar Pettersson, fw, Modo hockey.

Simon Krekula, fw, klubblös.

Gilbert Gabor, fw, klubblös.

Samuel Ward, mv, klubblös.

Zackarias Skog, mv, klubblös.

Viktor Liljegren, fw, klubblös.

Jacob Bjerselius, fw, klubblös.

Alexander Anderberg, b, klubblös.

Michael Kapla, b, Skellefteå AIK.

Ludvig Jardeskog, b, Västerås IK.

Spelare på kontrakt:

Målvakter: 1

Backar: 0

Forwards: 3



Kommentar:

Västervik har ännu inte fyllt på truppen inför nästa säsong. Just snu står laget med fyra spelare på kontrakt och kommer fylla på ytterligare under sommaren. Klubben har än så länge plockat in Mattias Wigley och Edvin Olofsson efter säsongen. Wigley kommer senast från Vimmerby HC i Hockeyettan och noterades för 23 poäng på 40 matcher under förra säsongen. Målvakten Edvin Olofsson kommer senast från AIK och en utlåning till Arlanda Wings. I Hockeyettan radade Olofsson upp fina prestationer och noterades för en räddningsprocent på 94,8. Utöver nyförvärven har Västervik lyckats hålla kvar Ryan Gropp som kom in sent och noterades för nio poäng på 17 spelade matcher i grundserien.

SÖDERTÄLJE SK

Nyförvärv:

Jonatan Harju, fw, Tingsryds AIF.

Felix Olsson, fw, Tingsryds AIF.

Gustav Willman Borvik, fw, Kristianstads IK.

Lucas Nordsäter, b, Leksands IF.

Nikita Tolopilo, mv, Dinamo Minsk.

Kontraktsförlängning:

Fredrik Bergvik, mv.

Ludvig Jansson, b.

Förluster:

Alexander Falk, b, klubblös.

Carl Wäng, b, klubblös.

Christopher Bengtsson, fw, klubblös.

Sebastian Walfridsson, b, klubblös.

Lucas Carlsson, fw, AIK.

Sam Bitten, fw, klubblös.

Anton Blomberg, fw, klubblös.

Marcus Davidsson, fw, klubblös.

Bobbo Petersson, b, klubblös.

Måns Lindbäck, fw, HV71.

Nick Olesen, fw, Brynäs IF.

Hugo Gustafsson, fw, Växjö Lakers HC.



Spelare på kontrakt:

Målvakter: 2

Backar: 5

Forwards: 9



Kommentar:

Södertälje har under lågsäsongen presenterat fem nyförvärv och två kontraktsförlängningar. För laget blir tappet av Nick Olesen självklart tufft, men de har fyllt på med poängspelare till nästa säsong. Rekryteringarna av Jonatan Harju och Felix Olsson sticker ut av nyförvärven. Båda spelade i Tingsryd under förra säsongen och noterades båda för 39 poäng under förra säsongen. Värvningen av Nikita Tolopilo är också intressant, men det är svårt att redan nu veta hur den kommer att slå ut.

Jonatan Harju. Foto: Jonas Ljungdahl / Bildbyrån

IF BJÖRKLÖVEN

Nyförvärv:

Claes Endre, mv, AIK

Kontraktsförlängning:

Adam Plant, b.

Gustav Possler, fw.

Förluster:

Daniel Norbe, b, HV71.

Pontus Andreasson, fwd, Luleå HF.

Kevin Poulin, mv, klubblös.

Isak Mantler, mv, klubblös.

Nikolai Belov, b, klubblös.

Kristoffer Söder, fw, klubblös.

Alexander Hellström, b, klubblös.

Spelare på kontrakt:

Målvakter: 1

Backar: 3

Forwards: 5



Kommentar:



Björklöven har än så länge endast gjort en värvning. Laget plockade in målvakten Claes Endre som imponerade under säsongen i AIK. Björklöven har även förlängt kontrakten med Adam Plant och Gustav Possler. Plant har två säsonger i det svenska seriesystemet bakom sig. Possler imponerade i det allsvenska-slutspelet där han noterades för tolv poäng på 16 spelade matcher.

BIK KARLSKOGA

Nyförvärv:

Gustaf Franzén, fw, IK Oskarshamn.

William Pethrus, b, Kristianstads IK.

Viktor Lennartsson, fw, Forshaga IF.

Henrik Larsson, b, TPS.

Emil Öhrvall, fw, Sacred Heart University.

Sebastian Collberg, fw, Löwen Frankfurt.

Kontraktsförlängning:

Joel Kiirikki, fw.

Edwin Lindström, fw.

David Lilja, fw.

Johan Larsson, b.

David Lindquist, fw.

Henrik Björklund, fw.

Mikael Eriksson, fw.

Aleksi Rekonen, fw.

Förluster:

Tim Juel, mv, IK Oskarshamn.

Axel Bergkvist, b, Mora IK.

Gustaf Thorell, fw, HC Plzen.

Linus Karlsson, fw, Skellefteå AIK.

Filip Roos, b, Skellefteå AIK.

August Gunnarsson, fw, klubblös.

Jesper Alasaari, b, klubblös.

Stefan Stéen, mv, klubblös.

Victor Berglind, b, klubblös.

Carl Berglund, fw, klubblös.

Robin Carlsson, fw, Kristianstads IK.

Karl Jonsson, b, HC Dalen.

Spelare på kontrakt:

Målvakter: 0

Backar: 8

Forwards: 13

Kommentar:

Karlskoga har varit aktiva sedan uttåget i den allsvenska semifinalen och har värvat fem nya spelare samtidigt som man har förlängt kontraktet med åtta spelare. Att man tappar Tim Juel, Axel Bergkvist, Filip Roos, Linus Karlsson och Gustaf Thorell är självklart tungt. Förlängningen med Henrik Björklund kommer att ha stor betydelse till nästa säsong. Detsamma gäller med flera andra spelare som blir kvar.

När det kommer till nyförvärven har William Pethrus, Viktor Lennartsson och Henrik Larsson gjort fina säsonger i fjol. Emil Öhrvall, som har spelat sex säsonger i de Nordamerikanska juniorligorna, återvänder till den svenska hockeyn. Även Sebastian Collberg gör sin återkomst till den svenska hockeyn i Karlskoga. Collberg har under de två senaste säsongerna spelat i EBEL och DEL2. Senaste gången Collberg spelade i Sverige var säsongen 2018/19 i Timrå.

Sebastian Collberg. Foto: Hans Oberlaender/GEPA Pictures/Bildbyrån

HV71

Nyförvärv:

Måns Lindbäck, fw, Södertälje SK.

Marcus Karlström, b, Almtuna IS.

Nichlas Torp, b, IK Oskarshamn.

Alexander Ytterell, b, Modo hockey.

Daniel Norbe, b, IF Björklöven.

Pontus Netterberg, fw, Jukurit.

Kontraktsförlängning:

Jesper Kokkonen, fw.

Max Wennlund, fw.

Oskar Olausson, fw.

Zion Nybeck, fw.

Emil Andrae, b.

Jonathan Wikström, fw.

Fredrik Forsberg, fw.

Förluster:

Matt Donovan, b, klubblös.

Arttu Ilomäki, fw, klubblös.

Jordan Murray, b, klubblös.

Filip Sandberg, fw, klubblös.

Linus Fröberg, fw, klubblös.

Niklas Arell, b, klubblös.

Christian Sandberg, fw, klubblös.

Alexander Bergström, fw, klubblös.

Axel Holmström, fw, Sport.

Hugo Alnefelt, mv, Tampa Bay Lightning.

Anton Wedin, fw, Sibir Novosibirsk.

Miska Siikonen, fw, KooKoo.

Eric Martinsson, b, Barys Nur-Sultan.

Emil Johansson, fw, Sport.

Spelare på kontrakt:

Målvakter: 0

Backar: 5

Forwards: 9

Kommentar:

Sedan nedflyttningen har HV71 dragit igång med rekryteringen direkt. Totalt har det blivit fem nyförvärv sedan degraderingen som samtliga blir intressanta för nästa säsong. Måns Lindbäck, Markus Karlström, Daniel Norbe och Alexander Yttrell kommer samtliga från andra allsvenska lag. Nichlas Torp kommer från två säsonger i SHL med IK Oskarshamn.

Förutom nyförvärven har HV71 förlängt kontrakten med sex spelare. Talangerna Oskar Olausson, Zion Nybeck, Emil Andrae och Jonathan Wikström provade samtliga på spel i Hockeyallsvenskan under säsongen som utlånade. Till nästa säsong är tanken förmodligen att de ska få större roller i laget. Nybeck och Andrae imponerade under sina utlåningar till Hockeyallsvenskan redan förra säsongen. Utöver förlängningarna med talangerna är det den med Fredrik Forsberg som sticker ut. Under förra säsongen gjorde skarpskytten 17 mål i SHL och kommer säkerligen få nytta av sitt vassa skott även i Hockeyallsvenskan.

Nichlas Torp. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån





Matchrapporter: Timrå avgjorde matchserien mot Björklöven Timrå tog ny seger i serien mot Björklöven Timrå vann på nytt mot Björklöven