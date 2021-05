Uppgifter: Ska intervjuas för lediga coachjobben

Fem NHL-lag står alltjämt utan coach till kommande säsong. New York Rangers, Arizona, Buffalo, Columbus och Seattle ska alla ha in en ny huvudtränare. Den tidigare Arizonatränaren Rick Tocchet är ett namn som är aktuellt för flera av jobben, han ska enligt Arizonas insider Craig Morgan ha intervjuats av New York Rangers och väntas också intervjuas av Buffalo och Columbus.

I övrigt har tunga namn som John Tortorella, Bruce Boudreau, Gerard Gallant och till och med Mike Babcock cirkulerat som möjliga kandidater för de coachsökande NHL-lagen.

Nu kan vi lägga till ännu en tränare till tränarcirkusen: Todd Nelson. Enligt Sportsnets insider Elliotte Friedman är han aktuell för de lediga jobben i Arizona och Columbus. Friedman skriver att han kommer intervjuas av de båda klubbarna.

Hearing DAL assistant Todd Nelson will interview for openings in Arizona and Columbus. — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) May 26, 2021

Nelson är något av en doldis, men har ett relativt vasst CV. Han hoppade in som tillfällig huvudtränare i Edmonton 2014, efter att Dallas Eakins fått sparken. Han har också lotsat Detroits farmarlag Grand Rapids Griffins till Calder Cup-titeln. Den trofén plockade han även hem 2008, då som assisterande coach för Chicago Wolves. De senaste tre åren har 52-åringen varit assisterande tränare för Dallas Stars.

Det är dock främst i AHL han verkat. Där har han varit head coach sammanlagt åtta säsonger.

TV: Se målen från nattens slutspelsmatcher