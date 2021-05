Tillbaka på isen – efter otäcka olyckan

Det var i Torontos slutspelspremiär mot Montreal förra veckan som olyckan var framme för Maple Leafs stjärncenter John Tavares. Tavares fick ett knä i huvudet från Corey Perry sedan han fallit till isen efter en tackling och kollapsade innan han fick föras av isen på bår.

På sjukhuset konstaterades det att Tavares ådragit sig en hjärnskakning, men att han inte fått några andra skador på nacken eller huvudet. I dag, en dryg vecka sedan smällen, återvände Tavares i träning.

Tavares bar en grå "no contact"-tröja under de dryga 18 minuter som han befann sig på isen, enligt Sportsnets Chris Johnston. Under dessa minuter ägnade sig 30-åringen åt lättare träning med fokus på "skills"-träning.

Hur länge Torontokaptenen kommer att vara borta är än så länge oklart, då han även dras med en knäskada. Den knäskadan väntas ta uppemot två veckor att läka, men huruvida han är redo för spel - eller om Toronto spelar matcher vid den tidpunkten - återstår att se.

