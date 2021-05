Målvaktalangen går tvåa i draften – lämnar Leksand

USHL är USA största juniorliga som många unga spelare som vill spela collegehockey väljer. Det är också en liga som många svenskar väljer att gå till för att bygga en karriär i Nordamerika.

Under torsdagskvällen svensk tid höll USHL sin årliga draft. Där fick vi se en svensk väljas redan som andra spelare. Efter att Dubuque Fighting Saints valt amerikanen Justin Janicke som första spelare klev Sioux Falls Stampede in och plockade upp Leksands målvakt Isak Posch som andra spelare.

19-åringen från Umeå, som agerade reserv till Janne Juvonen under delar av SHL-säsongen, är därmed den svensk som valts tidigast i USHL-draftens historia. Tidigare har två andra svenska målvakter gått topp tio – Erik Portillo som femma till Dubuque 2019 och Filip Larsson som åtta till Tri-City 2017.

Posch bekräftade sedan via Instagram att han kommer att lämna Leksand för spel i Sioux Falls.

"Inte riktigt de slut man hoppats på men är tacksam för de tre bästa åren i mitt liv❤️

Vill tacka alla spelare och ledare i föreningen, vänner för livet. Men främst #LeksandsIF för den människa och spelare jag blivit🤍💙

Now I can’t wait to get the next season started. I’m proud to be a part of Sioux Falls💙", skriver han.



USHL:s draft fortsätter under natten.

