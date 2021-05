Analysen av succémålvakten: "Tycker att han växt mentalt"

Viktor Fasth stod i premiären - men sen har Adam Reideborn tagit över. Med ett insläppt mål på två matcher ser han nu ut att ha fått förstaspaden. Nu hyllas succémålvakten av den tidigare stjärnkeepern Kim Martin Hasson.

– Jag tycker att han gjorde en fantastiskt bra match mot Schweiz och har verkligen bevisat att han är etta i den här turneringen, säger SVT-profilen.

Adam Reideborn har inlett årets VM på nästintill bästa sätt. Bara ett insläppt mål på två matcher och har varit en av turneringens bästa målvakter. Tyvärr innebar det hittils enda insläppta målet att Tre Kronor förlorade mot Belarus med 1-0. Dock ska inte någon skugga falla på KHL-målvakten eftersom han storspelade matchen igenom.



I matchen mot Schweiz höll dessutom 29-åringen från Essingeöarna nollan och visade att han idag är en målvakt som håller hög nivå internationellt.

- Adam läser spelet väldigt bra, är följsam och smidig. Jag tycker att han spelar mycket på känsla och det vad händer i matchen. Han har inte riktigt samma struktur som (Viktor) Fasth, säger tidigare stormålvakten Kim Martin Hasson som under VM är expert på SVT.

- Sedan tycker jag han blandar lite hybridmålvakt. Han har lite gammaldags i sitt spel och kör ”one pad”, vilket inte är så vanligt längre. Samtidigt kör han det moderna. Han växlar lite och blandar modernt målvaktsspel med lite gammalt.

- Jag tycker att han gjorde en fantastiskt bra match mot Schweiz och har verkligen bevisat att han är etta i den här turneringen. Det har varit jättekul att se.

Du har följt hans karriär under många år, hur ser du på hans utveckling som målvakt?

- Han har gått den lite mera tuffa vägen. Han var en hyfsad talang, men hade några säsonger i framförallt Modo och Timrå där det gick tyngre. Han fick egentligen sitt genombrott lite senare då han spelade med Djurgården. Sedan har det gått framåt därifrån. Egentligen är det nu på slutet som han visat sig för svenska folket ”på riktigt”.

- I Ryssland har han gjort det jättebra även om han inte fick stå så mycket i slutspelet. Jag tror ligan i Ryssland är ganska tuff. Inte bara hockeymässigt utan även med hanteringen av nya tränare och allt det där. Det är en speciell kultur och inte alltid det lättaste att komma dit, men det ska bli jätteroligt att se vad han kan prestera nästa säsong.

Adam Reideborn och Adrian Kempe. Bildbyrån



"SÅG LITE SKAKIGT UT"

Kim Martin Hasson upplever också att Adam Reideborn blivit starkare mentalt senaste säsongerna.

- Ja, det tycker jag. I Carlson Hockey Games, vilket var väldigt nyligen, jag tycker att han växt mentalt bara på den korta resan från den turneringen. En bra match kan verkligen förändra allt.

- Jag tycker att Adam i Carlson hockey Games så lite sådär ut. Till och med i början av matchen mot Belarus såg det lite skakigt ut. Sedan fick han några puckar på sig där han verkligen känna på den. Mot Schweiz sög han in alla returer. Det var en jätteskillnad.

- Nu tror jag att han kommer spela med ett jättesjälvförtroende och vara stark mentalt i resten av turneringen.

Under din karriär har du spelat matcher där du inte fått så mycket skott emot dig, blir det mycket tankar då eller vad är svårigheten med just sådana tillställningar?

- Klart att man har tankar när det är jämna matcher, men ändå inte får så många skott på sig. Det är en hel annan sak om man leder med ett par mål. Då slappnar man av lite.

- Nu måste man verkligen vara med eftersom det kan komma något farligt skott eller friläge. När man dessutom ser den andra målvakten spela jättebra på andra sidan så vill man inte vara syndabocken, släppa in första skottet eller ett av tio. Det är sjukt svåra matcher och egentligen dom värsta.

Kim Martin Hasson. Ronnie Rönnkvist



Adam själv och även du pratade i SVT om hans första räddning i matchen mot Schweiz som något viktigt, vad tror du den betydde för honom och laget?

- Den var jätteviktig. Hade det blivit mål där tror jag faktiskt att Sverige lika gärna kunde ha förlorat. Framförallt var det viktigt i den svagheten Sverige befann sig i. Det var inget go alls i dom första två matcherna.

- Hade Sverige släppt in ett tidigt mål mot Schweiz hade det kunnat bli jättejobbigt. På så vis var den jätteviktig för honom, men även för laget.

"SKA FORTSÄTTA PÅ DEN VÄGEN"

Adam Reideborn tävlar under VM med Viktor Fasth och Samuel Ersson om speltid, två bra målvakter enligt Martin Hasson.

- Inför VM hade man inte mycket annat att välja på. Nu låter det hemskt när jag säger så, men det jag menar är att ingen kunde komma loss från NHL och Lasse Johansson som är i KHL ville inte heller. På så vis har det blivit ett väldigt annorlunda år.

- Jag tycker att Fasth och Reideborn är två väldigt duktiga målvakter, vilket jag tycker Ersson också är men han är lite mer berg- och dalbana. Man vet inte riktigt vad man få av honom. När han spelar som i nedflyttningsmatcherna mot HV71 är han jättebra.

- Det är tre bra målvakter och dom man har att jobba med. Det är bara att kolla generellt på laget. Jag tror att (Johan) Garpenlöv och gänget skulle velat ha med ännu fler NHL-spelare, men så här är läget och likadant för alla lagen.



Det är Tjeckien ikväll, vill du se Adam Reideborn i kassen?

- Ja, jag tycker det. Nu är Sverige i ett ”flow” och vet att Adam gjorde en bra match. Då tycker jag att man ska fortsätta på den vägen. Efter den matchen får man se lite hur det gick för honom. ”Är det honom vi vill satsa på?”.

Per-Åge Skröder gästar Studio Oddset