Matchboll – efter nytt övertidsdrama

Inför nattens match i Carolina hade de två föregående matcherna som spelats i Nashville krävt dubbla övertider i båda matcherna innan en vinnare kunnat korats.

I natt krävdes det återigen förlängningsspel för att kunna skilja lagen åt, men inför sina 12 000 hemmasupportrar var det Carolina som den här gången kunde dra det längsta strået.

Detta efter att lagkaptenen Jordan Staal lyckats pricka in pucken på volley, via Preds-kaptenen Roman Josi och in mellan benskydden på Juuse Saros, för det matchvinnande 3–2-målet två minuter in i övertidsspelet.

Målet var Staals fjärde fullträff det här slutspelet.

– Jag hade turen på min sida, jag kunde lika gärna ha missat pucken, säger Staal till NHL.com.

– Jag tror att den träffade mitt klubbskaft. Jag svingade bara och jag fick en bra studs.



Martin Necas sköt sina två första mål i årets slutspel under ordinarie matchtid, medan Alex Nedeljkovic räddade 23 skott i Canes-målet.

Nu har Carolina matchboll och chans att avgöra serien under natten mellan torsdag och fredag, svensk tid.

– Vi blev belönade i kväll. Vi fick äntligen med oss en studs, något vi inte riktigt har fått tidigare den här serien. Det var ett sådant mål du behöver varje kväll, säger Hurricanes tränare Rod Brind'Amour.



Carolina Hurricanes – Nashville Predators 3–2 e. sd (1–1, 0–1, 1–0, 1–0)

Carolina: Martin Necas 2 (2), Jordan Staal (4).

Nashville: Jakov Trenin (2).