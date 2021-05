Konflikt under VM – vägrar använda Belarus flagga

Borgmästaren i Riga tar ställning mot Belarus regim – mitt under brinnande hockey-VM. Det har fått Internationella ishockeyförbundet att ställa ett ultimatum mot staden.

Det var från början meningen att Lettland och Belarus skulle dela på värdskapet av årets VM-turnering. Men i och med oroligheterna i Belarus och huvudstaden Minsk, som skulle stå värd för den ena gruppen i gruppspelet, satte omvärlden press på det Internationella ishockeyförbundet att flytta turneringen till en annan ort. Inte minst Lettland pressade på för en förändring då man i ett tidigt skede meddelade att man inte ville sammarbeta med en diktatur kring VM-turneringen.

I slutändan valde IIHF att placera hela turneringen i Riga, men vägen dit var lång och presidenten René Fasel fick motta en hel del kritik för sin slappa hållning gentemot diktatorn Aleksandr Lukasjenko.

Nu när VM är i gång har en ny konflikt gällande Lettland och Belarus blossat upp. Rigas borgmästare Martins Stakis har under turneringen valt att ersätta Belarus officiella flagga med den frihetsflagga som oppositionen anser vara förknippad med demokrati och öppenhet.

Det här har fått IIHF att reagera starkt. I en skrivelse till borgmästare Stakis, undertecknad av René Fasel, ställer förbundet ett ultimatum: sätt upp Belarus officiella flagga eller ta ned alla IIHF:s flaggor inklusive de som föreställer VM-loggan.

På Twitter skriver Martins Stakis att han inte kommer att följa IIHF:s direktiv.

"Presidenten för IIHF har krävt att vi ska ersätta den belarusiska frihetsflaggan med regimens – eller att ta ned alla flaggor som tillhör IIHF. Vi måste välja sida – ett folk som strävar efter frihet eller en diktator. Vi kommer att ta ned alla IIHF-flaggor", skriver Stakis.

The President of the IIHF has requested to replace (the white-red-and-white) ⬜🟥⬜ Belorussian freedom flags with the ones of the regime - or to remove flags of IIHF. We have to pick sides - a people striving for freedom or a dictator. We will proceed with removing IIHF flags. pic.twitter.com/djTdscy588