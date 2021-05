Leksands glädjebesked: "Tränat utan att få något bakslag"

En skada höll Carter Camper borta från spel under slutskedet av säsongen.

Återhämtningsperioden har varit lång – men nu kan Leksandsstjärnan lämna glädjande besked.

– Jag mår bra och har tränat sedan några veckor tillbaka utan att få något bakslag, säger Camper till hockeysverige.se.



Carter Camper växte under säsongen ut till en av SHL:s bästa spelare. I ett Leksand som överträffade allas förväntningar var han en av lagets ledande spelare. I slutet av säsongen fick han en smäll som gjorde att han var tvungen att göra ett uppehåll från hockeyn, vilket också medförde att han inte kunde vara med i slutspelet då Leksand ställdes mot Örebro.



Att inte kunna vara med då det roliga började, det vill säga slutspelet, var givetvis en tuff situation för 32-åringen från Rocky River i Ohio.

– Det var hemskt. Allt du jobbat för hela sommaren inför säsongen, att då inte kunna vara med och hjälpa laget… Det var, som sagt var, hemskt, berättar Carter Camper för hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag kände att vi hade alla bitar i laget för att göra något speciellt i slutspelet. Att då inte ha chansen att vara med och spela var tufft.

När hockeysverige.se träffade Carter Camper några veckor innan slutspelet hade han en förhoppning om att kunna göra comeback inom kort.

– Jag hoppas vara tillbaka snart. Det handlar om från dag till dag nu. Vi får se hur det blir med matcherna på torsdag och måndag. Sedan kommer ett uppehåll mellan serien slutat och play off. Förhoppningsvis kommer det hjälpa mig att bli helt återställd, berättade Carter Camper då.

Familjen Camper i sitt hem i Hälla utanför Leksand. Foto: Ronnie Rönnkvist

"INGEN ORO ALLS"

Så här i efterhand har det visat sig att om Leksand tagit sig till semifinal hade han ändå inte kunnat spela.



– Nej, jag var inte redo. Jag gjorde allt för att vara redo, men ibland räcker det inte och då är det inte mycket att göra åt. Jag vill bara lägga det där bakom mig. It’s over and done with.

Om det hade varit match idag, hade du kunnat spela då?

– Ja, jag hade kunnat spela idag om det var match. Jag mår bra och har tränat sedan några veckor tillbaka utan att få något bakslag. Jag kan knappt vänta längre på att få börja spela matcher igen.

Du känner ingen oro för att det skulle kunna ge bakslag och du inte skulle kunna spela nästa säsong?

– Nej, ingen oro alls. Som jag sa så har jag börjat träna igen och göra kroppen redo inför nästa säsong.

"VISSTE INTE VAD JAG KUNDE FÖRVÄNTA MIG"

Carter Camper svarade innan hans skadeproblem uppstod för 14 mål och totalt 46 poäng på 46 matcher. Han var också en av Leksands nyckelspelare i powerplay och en del i succékedjan med Marek Hrivík och Peter Cehlárik.



– Om jag skulle sammanfatta min säsong så skulle jag säga att den var speciell. Jag har förväntningar på vad jag vill prestera varje säsong, men att som förra säsongen komma till ett nytt land och en ny liga, jag visste faktiskt inte var jag kunde förvänta mig.

– Jag frågade några kompisar som spelat i den här ligan tidigare för att få lite information om den, men du vet ändå inte hur det kommer att bli innan du börjat spela.

– Jag tror att jag kan vara en toppspelare i alla ligor jag får chansen att spela i och bidra till att mitt lag kan vinna matcher. Det är också vad jag har som mål att göra även nästa säsong, säger Carter Camper som under säsongen bott i byn Hälla utanför Leksand med sin familj.

– Jag älskar att bo där… Min familj älskar att bo där. Folket i Leksand gör det till en unik plats. Dom är väldigt stöttande och äkta. Jag hoppas att allt det här med pandemin blir bättre så vi kan uppleva ännu mer av Leksand då vi kommer tillbaka inför nästa säsong.

Peter Cehlárik, Marek Hrivík och Carter Camper. Foto: Ronnie Rönnkvist

Hur kommer din sommar se ut?

– Nu är vi hemma och träffar familjen, men vi reser också runt och träffar så många av våra vänner vi kan. Att vara borta så länge från våra familjer har varit det jobbigaste. När jag spelade i USA hade vi besök av familjen en gång i månaden.

– Förhoppningsvis öppnas gränserna snart och vi kan ta över våra familjer till Sverige på besök och visa upp hur speciellt Leksand är.

– Vi väntar också vår tredje pojke i juli. Så fort allt är bra med barnet så åker vi över till Sverige igen, avslutar Carter Camper.

