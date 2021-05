Första målet på 16 månader: ”Jag var lite nervös”

Rasmus Sandin hade aldrig gjort mål i Stanley Cup-slutspelet och hans senaste mål i NHL kom i januari 2020.

Men i natt smällde den svenske backtalangen till med en fullträff i Torontos 5-1-seger mot Montreal.

– Jag var superglad när målet godkändes, säger Sandin till nhl.com efteråt.



Toronto Maple Leafs förlorade den första åttondelsfinalen mot Montreal Canadiens med 2-1 samt tappade sin lagkapten John Tavares som skadades i en otäck situation.

Under lördagsnatten fick de dock revansch och kunde kvittera till 1-1 i matcher efter att ha vunnit med hela 5-1. Storstjärnan Auston Matthews ledde vägen med 1+2 under matchen.

– Den här segern betyder mycket för oss men även för John själv. Han är en viktig del av det här laget och han är vår ledare. Vi spelade för John i kväll. Jag tycker att gruppen svarade otroligt bra i kväll efter det läskiga som hände, säger Auston Matthews.



Det blev också dubbla svenskmål i Maple Leafs seger då både Rasmus Sandin och William Nylander hittade nätet i powerplay.



För Rasmus Sandins del var det hans första slutspelsmål i karriären samt hans första NHL-mål sedan januari 2020. Men det blev en nervös väntan för "Sandman" eftersom att målet videogranskades.

– Jag vet ärligt talat inte vad de kollade på, jag hoppades bara att det skulle bli mål. Jag var lite nervös eftersom att jag inte har gjort mål på typ ett och ett halvt år så jag ville verkligen ha det målet. Jag blev superglad när det godkändes, säger Sandin, enligt nhl.com.



Den 21-årige Rasmus Sandin är därmed den femte yngste backen i Toronto Maple Leafs historia att göra mål i Stanley Cup-slutspelet sedan 1943.

Stretching his team's lead to 3-1 thanks to a 2nd period power play tally against the Canadiens in a Gm2 @MapleLeafs win earlier tonight, sophomore Rasmus Sandin became the 5th youngest on this list of blueliners to earn their 1st career #StanleyCup Playoff goal in the modern era pic.twitter.com/OjAhTzZriJ