Nya bakslaget för Kanada – krossades av rivalen

Det är inte bara Tre Kronor som har en tung inledning på hockey-VM i Lettland.

Även Kanada har fått en mardrömsstart på mästerskapet. Först nollades de av Lettland då värdnationen skrällde till sig en 2-0-seger mot de favorittippade kanadickerna.

Under söndagskvällen var det chans till revansch då ärkerivalen USA stod för motståndet men då blev det snarare bara ännu värre.

Amerikanerna tog ledningen i den första perioden efter ett stort misstag av den kanadensiske målvakten Darcy Kuemper då han dräller med pucken bakom eget mål vilket gör att den trillar ut till Jason Robertson som petar in pucken i den tomma kassen.

