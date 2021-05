Poäng av svensken – när Kazakstan vann sin VM-premiär

Det var i alla fall en svensk som fick smaka på segerns söta i hockey-VM under lördagen. Backen Viktor Svedberg VM-debuterade nämligen med Kazakstan i mötet med Lettland.

Svedberg spelar sedan två och ett halvt år tillbaka för KHL-klubben Barys Nur-Sultan, vilket gett honom möjligheten att representera Kazakstan internationellt.

Det gjorde han med den äran i sin VM-debut.

När Kazakstan slog Lettland med 3–2 efter straffar låg Svedberg bakom backkollegan Jesse Blackers 2–2-kvittering i den tredje perioden. Svensken, som tidigare representerat Rögle, Frölunda och Linköping, sköt skottet som Blacker fångade upp returen på och utjämnade matchen.

.... IT'S TIED AGAIN! 🤯#Kazakhstan go brrrrrrr on a goal by Jesse Blacker!🚨



10 minutes left in the game! #LATKAZ pic.twitter.com/4QWaMQItND