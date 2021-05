Prisas efter SM-guldet: ”En av de främste genom tiderna”

Sam Hallam vann sitt tredje SM-guld med Växjö Lakers.

Nu prisas han som Årets Ledare inom svensk ishockey.

”Redan som 41-åring en av de allra främste genom tiderna”, står det i motiveringen.



Han förde Växjö Lakers till klubbens tredje SM-guld, men tog inte hem priset som Årets Coach som i stället gick till Timrås Fredrik Andersson.

Nu prisas dock Sam Hallam i stället som Årets Ledare inom svensk ishockey. Det meddelar Svenska Ishockeyförbundet på sin hemsida.

"Lugn i båset och ett föredöme som coach och ledare. Redan som 41-åring en av de allra främste genom tiderna. I finalspel tre gånger - och tre SM-guld, det säger allt", lyder motiveringen.



Sam Hallam är därmed en av få personer som tagit hem utmärkelsen två gånger då han även fick priset efter Växjös första SM-guld 2015.

Tidigare vinnare av Årets Ledare:

2018/2019: Per Kenttä och Martin Åkerberg, IK Oskarshamn

2017/2018: Kent Norberg, Timrå IK

2016/2017: Peter Hermodsson, Mora IK

2015/2016: Roger Rönnberg, Frölunda HC

2014/2015: Sam Hallam, Växjö Lakers HC

2013/2014, Per Kenttä, Asplöven HC

2012/2013: Lars Johansson, Skellefteå AIK

2011/2012: Björn Hellkvist, Rögle BK

2010/2011: Henrik Evertsson, Växjö Lakers HC

2009/2010: Lars Johansson, Skellefteå AIK

2008/2009: Mats Hedenström, AIK

2007/2008: Roger Hansson, Rögle BK

2006/2007: Erik Holmberg, MODO Hockey

2005/2006: Magnus Hävelid, Linköpings HC

2004/2005: Benny Westblom, Frölunda HC

2003/2004: Jan Simons, Mora IK

2002/2003: Kent Norberg, Timrå IK

2001/2002: Håkan Loob, Färjestads BK

2000/2001: Mats Waltin, Djurgårdens IF

1999/2000: Lennart Grevé, IF Björklöven

1998/1999: Börje Olsson, Brynäs IF

1997/1998: Verner Persson, AIK

1996/1997: Jan Simons, Mora IK

1995/1996: Åke Wikman, Luleå HF

1994/1995: Denny Eriksson, HV 71

1993/1994: Bengt NIlsson, Huddinge IK

1992/1993: Sture Andersson, MODO Hockey

1991/1992: Percy Nilsson, Malmö Redhawks



