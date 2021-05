McDavid lämnade matchen poänglös: "Vi var nervösa"

Winnipeg Jets besegrade i natt Edmonton Oilers med 4-1 i den inledande slutspelsmatchen mellan lagen.

McDavid som under grundserien gjorde 22 poäng mot Winnipeg kunde inte skriva in sig i poängprotokollet.

– De fick studsarna med sig och då är det så det kan gå, säger han efter matchen.



Samtliga amerikanska NHL-lag har gjort sina första matcher i Stanley Cup-slutspelet och i natt inledde även de kanadensiska lagen.

Först ut var Edmonton Oilers mot Winnipeg Jets som slutade i en vinst för bortalaget, Winnipeg med 1-4.

Matchens hjälte blev Winnipeg-målvakten, Connor Hellebuyck, som stoppade 32 av Edmontons 33 försök att hitta nätet.

– Jag tyckte bara att det var en riktigt bra laginsats i kväll. Våra detaljer stämde, och vårt offensiva spel kom när det behövdes. Det var en fantastisk lagvinst, säger målvakten till NHL.com efter matchen.

"DE FICK STUDSARNA MED SIG"

På andra sidan isen var det stora frågetecknet stjärnorna, Connor McDavid och Leon Draisaitl, som båda lämnade matchen utan poäng.



Tillsammans noterades de under grundserien för 189 poäng, men i lagets första slutspelsmatch kom superstjärnorna aldrig till skott.

– Jag tror att vi var nervösa under den första perioden. Vi tog oss igenom den och jag tycker att vi tog över mer och mer i den andra då vi gjorde massor av bra saker. Du skulle vilja lämna den perioden med en ledning, men i slutändan var det inte fallet. Den tredje perioden var fram och tillbaka och en jämn match. De fick studsarna med sig och då är det så det kan gå, säger McDavid efter matchen.

McDavid har i vanliga fall varit otroligt stark mot just Winnipeg. Under säsongen har han gjort 22 poäng mot den tidigare divisions-konkurrenten, vilket är flest gjorda poäng av en spelare mot ett och samma lag under samma säsong sedan 1987/88.

Edmonton Oilers - Winnipeg Jets 1-4 (0-0, 1-1, 0-3)

Edmonton: Jesse Puljujärvi (1).

Winnipeg: Tucker Poolman (1), Dominic Toninato (1), Kyle Connor (1), Blake Wheeler (1).