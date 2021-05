Han bygger ett svenskt juniorlag i Kanada: "Vill satsa helhjärtat"

Redan till nästa säsong kommer laget innehålla uppemot tio svenskar, men det tar inte slut där. Den svenske general managern bygga ett helsvenskt juniorlag i Kanada.

Många ishockeyspelare drömmer om att ta sig till Nordamerika och spela i världens bästa hockeyliga. Vägen till toppen är aldrig den andra lik och den svenske general managern Johan Erikssons projekt i Kanada är ytterligare ett tecken på det. Nu vill han bygga ett svenskt juniorlag i Kanada.

– Vi har väldigt stora planer för framtiden och vi vet vilken väg vi vill gå. Vi vill bygga svenskt, säger han till hockeysverige.se.

Vilken är egentligen den rätta vägen för svenska juniorspelare som vill bli professionella hockeyspelare? Det finns flera vägar att välja på och det är nog inte så lätt som att säga att det finns en enda rätt väg.



Det vanliga kanske är att man tar sig upp genom spel i det svenska ligasystemet, men valmöjligheterna för svenska juniorer blir allt fler. I Ontario befinner sig Johan Eriksson. Han vill öppna ytterligare dörrar för de svenska juniorerna.

Eriksson är ny på posten som general manager i den kanadensiska juniorligan GMHL. Som den färskaste general managern i ligan har han däremot en annan vision – han vill bygga ett svenskt juniorlag i Kanada.

– De flesta svenskarna som kommer över är de som vill spela NCAA-hockey på en högre nivå. Det är ofta hela målet och då sätter vi upp en plan för dem. Vår fördel är att det är svårare för de svenska spelarna att ta sig till NCAA från Sverige än om de är här i Kanada. Det är även mer fans och det är en större grej. Juniorprodukten här är verkligen helt annorlunda, säger han i en intervju med hockeysverige.se.

Målet är att redan till nästa säsong ha ett lag med tio svenskar, men den siffran vill Eriksson ska växa i framtiden.

– Jag har redan svenskar sajnade. Runt fem svenskar är redan klara, men vi har diskussioner med runt 15 till. Vi vet inte när gränserna öppnas och vi vill inte stå i augusti och september för att då inse att gränserna inte kommer att öppnas. Därför försöker vi just nu bygga lite femtio/femtio med hälften kanadensare och hälften européer. Vi har ryssar och svenskar som kommer att komma över, säger han om juniorprojektet som kommer att ta start redan nästa säsong.

För hockeysverige.se berättar nu Johan Eriksson om svenskprojektet, hur han hamnade där han är och hur han vill hjälpa svenska juniorer ta steget över till Nordamerika.

"DET HAR BETYTT HUR MYCKET SOM HELST"

Hemma i Värmland blev det aldrig någon egen spelarkarriär för Johan Eriksson som sedan tidig ålder har haft problem med kroniska magsmärtor. Han var under en lång period sjuk och spenderade lång tid i hemmet på grund av smärtorna.



– Jag älskar hockey och det var vad jag spenderade all tid med. Jag hade väldigt mycket tid över och då kollade jag bara hockey och nördade bara ner mig i statistik. Sen har jag alltid haft hyfsat med kontakter då min pappa (Jan Eriksson) coachade i Färjestads J18 och J20 i många år. Thomas Rundqvist hjälpte mig med kontakter innan jag flyttade över hit och har varit till väldigt stor hjälp under resan, säger Eriksson och fortsätter:

– När jag bodde i Sverige så var det en lång period där jag var sjuk. Jag hade 14 stora operationer och blev satt på mycket mediciner och jag spenderade mycket tid på sjukhus. Under en treårsperiod fick jag dropp hemma och kunde inte gå ut. Jag blev bättre för fem till sex år sedan och då träffade jag mitt ex som är från Kanada. Då jobbade hon i Karlstad så det slutade med att jag flyttade över hit.

Flytten till hockeylandet innebar en start på hockeykarriären för Eriksson. Hemma i Sverige hade hockeykarriären aldrig tagit fart, men i Kanada fick han tidigt en roll som scout i juniorlaget South Muskoka Shield.

– Efter att jag flyttade över hit och jag hade mått bra under en längre tid fick jag kontakt med en kille som heter Frank DeMasi, som var general manager i det första laget som jag jobbade för här i Kanada. Vi blev vänner och han tog med mig som scout. Inom en månad hade jag jobbat upp mig till director of scouting och sedan till assisterande general manager, säger Eriksson och fortsätter:

– Han behövde hjälp med rekrytering och jag hade redan börjat rekrytera så han kontaktade mig gällande spelare och vi började prata och vi byggde ett förtroende mellan oss. En dag kom han bara och frågade om jag inte ville vara scout. Jag tror inte att jag ens frågade hur det skulle fungera, utan jag hoppade bara på det direkt. Sen blev min roll att börja rekrytera vilket jag gjorde och det gick väldigt bra. Två månader efter att jag lärde känna honom flyttade han upp mig till director of scouting. Förutom mina uppgifter med scouting var jag alltid vid rinken varje dag och jag fick alltid gå vid hans sida.

DeMasi blev en mentor för Eriksson som ville lära sig hur allting fungerade och växa inom sin roll. Tre säsonger gick han vid sidan av DeMasi, som hade huvudansvaret både som tränare och general manager i juniorlaget. De tre säsongerna blev en erfarenhet som Eriksson nu kan ta stor nytta av.

– Han tog tiden och det har betytt hur mycket som helst. Jag hade inte varit där jag är nu utan honom. I dag är han en av mina bästa vänner och en av de bästa personerna som jag känner.

OMLOKALISERAR LAGET TILL NÄSTA SÄSONG

Efter de tre säsongerna i South Muskoka Shield har Eriksson nu fått uppgiften att själv axla rollen som general manager, i GMHL-laget Toronto Predators. Däremot kommer det inte länge till vara Toronto Predators han ansvarar över. Klubben kommer under sommaren att flytta till Niagara on the lake.



– Anledningen till att vi flyttar är att det i Niagara är billigare istider, men även att det blir enklare med värdfamiljer och att det kommer bli fler fans. I småstäderna finns det inte ett lika stort utbud av saker att göra som i en storstad som Toronto, säger han.

Vi kommer att drafta svenskar.

När flytten till Niagara nu är bekräftad innebär det bara att Eriksson ska få ihop ett lag till nästa säsong.

– Det är lite stressigt just nu. Vi är i "recruitment mode". Draften kommer här snart och trots att allt är stängt i Ontario har vi kanske den mest upptagna tiden just nu. Det är väldigt mycket som är nytt såklart, men det viktigaste under den här perioden är att vi sätter laget och att vi sätter personalen så att vi kan sätta vår budget. Den 30 maj har vi en draft och just nu jobbar jag med den. Vi har förstavalet i förstarundan. Vi har 13 val så just nu sitter vi och rankar för att se hur vi på bästa sätt kan genomföra draften. Det är mycket med Covid-19 just nu och det är mycket fram och tillbaka, säger Eriksson.

Kommer ni att drafta svenskar?

– Vi kommer att drafta svenskar också. Det kommer vi absolut. Jag draftar bara spelare där vi kan känna oss säkra på att de kommer att komma till oss. Är det lite osäkert då kör jag inte på den spelaren utan det är de spelarna som vi ligger närmast. Det är mycket jobb runt omkring.

Eriksson tog över rollen som general manager efter att den 70-årige klubbägaren Robert Turnbull valt att ta ett steg tillbaka.



– Jag fick erbjudandet för första gången för ett år sedan, men jag valde att stanna kvar med Frank i ett år till för att verkligen vara redo när jag tog chansen. Sen började vi pratade igen för kanske tre månader sedan och jag gillade verkligen den långsiktiga planen för Predators. I slutändan blev det väldigt bra. Ägaren för Predators äger även topplaget i ligan som heter St George Ravens. Predators har varit ett utvecklingslag och ser man tillbaka i tiden har de ofta hamnat rätt långt ner i tabellen, men då har de varit två år yngre än alla andra lag. I en sådan här liga där du kan använda 14 stycken överåriga spelare så kan det fysiskt sett bli lite svårt, säger Eriksson och tillägger att målet i år är ett annat:

– Den här säsongen fortsätter vi att fokusera på utveckling, men vi kommer att höja laget och lagets ålder lite mer. Vi kommer att sikta på att komma lite högre upp. Om vi spelar i samma division som St George kommer det att bli rätt härliga matcher. Jag vill gärna knäppa de på fingrarna.

"VILL GÖRA DET HÄR HELHJÄRTAT"

Ligan GMHL är en utbrytarliga i det kanadensiska juniorsystemet. Anledningen till att Predators spelar i GMHL är för att kunna plocka in importspelare. Detta gynnar även Eriksson som vill ha ett stort fokus på svenska spelare i laget.



– Vi måste veta att det håller med budgeten annars hade vi satsat helhjärtat på svenskar redan den här säsongen, men nu kommer vi att ha några kanadensare också. Vi har några svenskar som är sajnade och klara, som håller väldigt bra nivå. Laget ser jäkligt intressant ut. Vi har de två första linorna satta redan och målvakter har vi koll på. Det enda som är svårt nu är backar, säger han och fortsätter:

– Spelarna som kommer över bor i en värdfamilj där de får hjälp med tvätt, mat och allt sådant. Skolan beror lite på ålder. De flesta har gått klart high school och går på universitet under dag tid och tränar på eftermiddagen. Våra importspelare brukar inte gå på high school utan då går man online och de får hjälp på sidan om. När vi plockar in en spelare sätter vi ihop en plan och är det collegehockey får vi ju såklart kolla på betygen. Vi försöker jobba med en helhet som inte bara utvecklar hockeyspelaren utan även människan.

Många är sugna på ett äventyr och det är precis vad en resa hit faktiskt är.



Det är sedan tidigare några svenskar som har flyttat över till GMHL för att ge hockeyn en chans i Nordamerika. Då brukar målet vara att visa upp sig för den amerikanska collegeligan NCAA eller de kanadensiska juniorligorna som ingår i CHL (OHL, QMJHL och WHL).

– Vi vill ha någonting som är speciellt. Just med det nätverket som vi har och nu när vi bygger om så vill vi göra det här helhjärtat. Det kommer aldrig att bli bara svenskar. Vi kommer även att ha kanadensare, men den största anledningen är att det är en så stor och bra chans för européerna att komma hit och visa upp sig. Sen är det oftast importspelarna som är de bästa spelarna i ligan, säger Eriksson.

Varför ska svenskarna lämna Sverige när vi ändå har så pass många välfungerande juniorverksamheter i Sverige?

– För européer som inte har en chans att komma till CHL så är det här ett väldigt bra alternativ om du vill spela NCCA, eller i vilken collegeliga som helst. De har inte så bra koll på svensk hockey, men här borta har scouterna mycket bättre koll. Spelarna på marknaden den här säsongen är många fler än vanligt och jag tror att många nu är sugna på ett äventyr och det är precis vad en resa hit faktiskt är, säger Eriksson om svenskarna som kommer att flytta till Kanada inför nästa säsong.

Vilka är de här killarna som ska åka över och vad krävs?

– När det gäller svenskarna kollar vi på alla möjliga åldrar och det är väl de lite äldre svenskarna som kommer att komma över då det är en rätt stor sak att flytta. Vissa älskar att komma hit, men vissa får hemlängtan. Det beror helt enkelt på hur man är som person. Det är spelare från J20 Elit, J20 SuperElit och Hockeytvåan. Vi är väldigt nära några spelare i Hockeyettan. Vi har några som är lite yngre som kommer från J18, men de har varit väldigt bra och det är spelare som jag har sett själv. Jag skulle säga att svenskarna som vi har sajnat kommer att vara topp-sex i laget. Det gäller att killarna är mogna och vi pratar väldigt tycket med spelarna och familjerna innan de kommer över. Vi diskuterar mycket om deras syn på framtiden och vad de har för mål. Efter det kikar vi på hur de har varit i skolorna och pratar med tidigare tränare det är en helhetsbild helt enkelt, svarar den svenske general managern.

"STORA PLANER FÖR FRAMTIDEN"

För att genomföra visionen om ett svenskt lag i GMHL krävs det ett stort arbete i Sverige. På grund av detta har Eriksson byggt upp ett nätverk som kommer att rekrytera från sitt hemland.



– Vi kommer att sätta try-outer och camper på ett eller två ställen i Sverige och där har vi scouter som kommer sköta allting på plats. Jag behöver inte vara där utan de kan sköta det åt mig. I framtiden vill vi ha ett svenskt lag och det är en av tankarna och planerna med allt det här. Det vi kan erbjuda träningsmässigt både på och av isen får du inte i Sverige. Här lever du och bor du som ett proffs, men du är junior. Träningsdosen är väldigt, väldigt bra. Vi har fyra 90 minuters pass i veckan sedan har vi även en timme på morgonen där spelarna kan välja mer valfritt. Sedan jobbar vi mer off-ice med videocoaching och alla redskap vi kan använda använder vi, säger han och fortsätter:

– Vi vill hitta vägar att kunna utveckla spelarna på alla nivåer. Sen skulle jag säga att den största grejen inte bara är hockeyn utan det är allt vid sidan av och att du växer upp. De flesta när de kommer har aldrig tvättat kläder eller liknande.

Hur har det gått med rekryteringen av svenskarna?

– Några av de har jag jobbat på tidigare, men inte fått sajnade är nu klara. Jag hör mig för med väldigt många. En dag kanske det är en av tio som kan tänka sig att sajna. En annan dag kan det vara tre av fyra. Vi har väldigt stora planer för framtiden och vi vet vilken väg vi vill gå. Vi vill bygga svenskt och vi hade klart med en svensk coach från allsvenskan, men just nu vet vi inte riktigt då hans klubb inte vill släppa honom, svarar Eriksson.

Till nästa säsong har juniorlaget i veckan presenterat en kanadensisk tränare som sedan tidigare har erfarenhet av spel i Sverige.

– Andrew Whalen, har varit över i Sverige och spelat och han driver ett utvecklingsprogram på sidan av och har väldigt mycket kontakter i Ontarioområdet. För oss funkade det perfekt att plocka in honom. Vi ville ha det klart så snart som möjligt bara för att vi inte sedan ska stå i september helt utan tränare. Det är lite så man får tänka i dessa tider, säger han om tränarrekryteringen.

När nästa säsong nu stundar är det en förväntansfull Johan Eriksson som tar emot den med öppna armar.

– Just att få var med och forma en klubb på det här sättet är otroligt häftigt och jag älskar det, säger han.